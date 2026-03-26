L.M. (40) i K.G. (31) lišeni su slobode, zbog sumnje da su brutalno pretukli državljanina Francuske S.A. (43) u centru naše prestonice.

Napad se dogodio 13. marta na popularnom beogradskom šetalištu kod Beton hale.

Prema informacijama iz istrage, nesrećni Francuz je tokom napada zadobio teške telesne povrede opasne po život. On je odmah po incidentu hitno hospitalizovan, a lekari se i dalje bore za njegov oporavak zbog ozbiljnosti povreda zadobijenih u predelu glave i tela.

Akcija hapšenja sprovedena je juče, nakon intenzivnog rada na identifikaciji napadača.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.