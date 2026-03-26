Više javno tužilaštvo u Zaječaru 5. februara ove godine je predalo Višem sudu u Negotinu optužnicuprotiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, a uskoro se očekuje odluka suda da li će optužnicu potvrditi ili ne. Prema navodima optužnice, Dejan Dragijević i Srđan Janković terete se za teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela.

Tužilaštvo je predložilo da Dragijević i Janković budu osuđeni na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su 26. marta 2024. godine službenim vozilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, najpre udarili devojčicu, a zatim njeno telo ubacili u automobil. Dankinog tela nema ni 2 godine nakon njenog nestanka.

"Ceo slučaj je misterija"

Mladen Mijatović, novinar crne hronike i Radoslav Radosavljević, patolog i sudski veštak analizirali su slučaj nestanka Danke Ilić u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji.

- Mi nemamo novih informacija, po meni je ceo ovaj slučaj misterija. Ono što je činjenica jeste da ja imam poverenje u državne organe Republike Srbije. Siguran sam da će istina i pravda biti dostižni, nekada samo dolaze sporo. Važno je da na kraju dođu, ja verujem da će se utvrditi cela istina oko nestanka Danke Ilić, prvobitno zbog njene porodice ali takođe i zbog celokupne javnosti u Srbiji - rekao je Mijatović.

Kako kaže, smatra da će optuženi nakon sudskog postupka biti osuđeni na maksimalne zatvorske kazne.

- Proces je u toku, siguran sam da bi svi mi, ali prvenstveno njena porodica želeli da se sve ovo mnogo brže okonča i rasvetli ali najvažnije je da niko ne bude oštećen već da se istraga odradi na osnovu kvalitetnih materijalnih dokaza koje je policija podnela ili će tek podneti - dodaje.

Foto: Kurir Televizija

Radosavljević navodi da niko nije očekivao da će slučaj ići u ovom smeru. Prvobitna potraga za Dankom je izazvala veliku pažnju javnosti, uključujući i izradu prvog Amber alert sistema u Srbiji. Iz tog razloga, ljudi u našoj državi nadali su se mnogo bržem i srećnijem kraju.

- Važno je da znamo da je optužnica koja je sada na Višem sudu u Negotinu zasnovana na nekim elementima koje tužilaštvo mora da dokaže ako izađe na suđenje, to mora da se potkrepi materijalnim dokazima i oni moraju biti zaista uverljivi. Biološki tragovi moraju da povežu sve što nedostaje kako bi bili povezani sa malom Dankom - objašnjava Radosavljević.

"I da je bilo novih tragova, nestali su zbog vremenskih uslova"

U istrazi nestanka Danke Ilić (2), čak i da je bilo novih tragova, oni su usled vremenskih uslova nestali, objašnjava sudski veštak.

- To je važno jer su 2 godine prošle, nažalost ako je nešto bilo to je i nestalo zbog vremenskih uslova kao što su na primer kiša i sneg. Oni se optužuju za monstruozne stvari, neverovatno i teško je objasniti zašto ne postoji nijedan biološki trag. Ona je nekoliko puta i pomerana prema navodima iz optužnice, prvo udarena pa prebačena na deponiju. Posle dva dana je optuženi vratio u svoju kuću, obavestio je oca o tome i 4. i 6. aprila kada je on uhapšen, njegov otac je nju navodno prebacio u napuštenu kuću prema selu Luka - rekao je Radosavljević.

Radoslav Radosavljević Foto: Kurir Televizija

