Slučaj masovnog ubistva u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, koje se dogodilo 3. maja 2023. godine, kada je učenik sedmog razreda te škole, hicima iz očevog pištolja ubio devetoro đaka i školskog čuvara, i dalje je u fokusu javnosti koja traži odgovore na brojna pitanja, ali i kazne!

Maloletnom ubici ne može da se sudi, pošto je u vreme izvršenja krivičnog dela imao 13 godina, ali je u toku krivični postupak protiv njegovih roditelja, Vladimira i Miljane Kecmanović, kojima se pred Višim sudom u Beogradu sudi, u ponovljenom postupku, za teška krivična dela protiv opšte sigurnosti i zlostavljanje i zamenarivanje maloletnog lica.

Pored krivičnog postupka, protiv masovnog ubice i njegovih roditelja, pokrenuto je i nekoliko parničnih postupaka za naknadu nematerijalne štete porodicama ubijene i ranjene dece. U Apelacioni sud u Beogradu su poslati spisi svih pet predmeta po žalbama izjavljenim na presude donete po tužbama za naknadu nematerijalne štete protiv Vladimira i Miljane Kecmanović.

Ivona Čogurić, portparol Višeg suda u Beogradu potvrdila je da je poslednja presuda, kojom je Viši sud u Beogradu obavezao Miljanu, Vladimira Kecmanovića i njihovog maloletnog sina, da ranjenom dečaku isplate ukupno 2,6 miliona dinara, zajedno sa žalbama poslata je u beogradski Apelacioni sud na odlučivanje u drugom stepenu.

Pored ove presude na odlučivanje u drugostepeni sud su poslate još četiri.

- Jednom od prvostepenih presuda Kecmanovići drugom ranjenom dečaku treba da isplate 3,1 milion dinara. Ranjenoj nastavnici istorije, Tatjani Stevanovič, treba da isplate 6,9 miliona dinara. Porodici ubijene Adriane Dukić, dužni su da isplate ukupno 46.884.000 dinara - navodi izvor i dodaje da je petu tužbu protiv Kecmanovića pokrenulo 27 članova porodica ubijenih u "Ribnikaru".

- Po presudi u tom parničkom postupku, obavezni su da im isplate ukupno 352.100.000 dinara. Dakle, Kecmanovići bi ukupno morali da isplate 411.584.000 dinara na ime nematerijalne štetet, pretrpljenog straha, duševnih bolova, fizičke naruženosti, članovima porodica žrtava i ranjenoj deci - navodi izvor i podseća da su Kecmanovići na sve ove presude u parničnim postupcima izjavili žalbe, o kojima treba da odluči drugostepeni, Apelacioni sud.