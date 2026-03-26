D.R. (45) iz Zemuna uhapšen je po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je počinio krivično delo zlostavljanje i mučenje. 

Kako su saopštili iz Trećeg tužilaštva, javni tužilac je dao nalog policijskim službenicima PS Zemun da donesu rešenje o zadržavanju D.R. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo zlostavljanje i mučenje na taj način što je 23. marta u Zemunu, u ulici Dobanovački put, zlostavljao oštećenu A.J. (47) tako što joj je zadao udarac pesnicom u lice, a kada je oštećena pala na zemlju, nogom ju je šutnuo više puta u predelu glave i tela.

Pretučena žena Foto: Privatna Arhiva

- Na saslušanju u tužlaštvu okrivljeni je u celosti priznao izvršenje krivičnog dela na način kako mu se to stavlja na teret krivičnom prijavom - saopšteno je iz Trećeg tužilaštva.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na oštećenu i svedoka, kao i da će, zbog svoje ranije osuđivanosti, boravkom na slobodi ponoviti krivično delo.

Kako je Kurir pisao, žena je pretučena u naselju Altina, a ubrzo nakon incidenta pojavile su se i uznemirujuće fotografije na kojima se videlo da je žena sva krvava. Takođe, tokom napada na ženu, oštećen je i automobil marke "audi".

- Muškarac je nakon svađe fizički napao ženu i naneo joj teške telesne povrede. Incident se dogodio na Dobanovačkom putu, a ekipe Hitne pomoći i policije izašle su na lice mesta - podseća izvor i dodaje da je povređena žena prevezena u KBC Zemun.

