ZAPLENJENO SKORO 20 KILOGRAMA DROGE I GOMILA ORUŽJA U NOVOM SADU: Uhapšen mladić, garaža mu bila krcata (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Sadu, uhapsili su M. F. (22) iz ovog grada, zbog sumnje da je učinio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Pretresom garaže koju je osumnjičeni koristio, inspektori novosadske kriminalističke policije pronašli su 10 kilograma amfetamina, 6 kilograma marihuane, 1,7 kilograma kokaina, kao i dve digitalne vage.
Takođe, pronađeno je i pet pištolja, dve nagazne mine, jedan automatski pištolj, prigušivač, ručna bomba i 374 komada pištoljske municije.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.