U toku je velika akcija Ministarstva unutrašnjih poslova, a prema nezvaničnim saznanjima, policijski službenici vrše pretres na više lokacija.

- Za sada su uhapšene četiri osobe - kaže izvor.

Kako se nezvanično saznaje, akcija je usmerena na osumnjičene za prevaru koja mesecima kruži na aplikaciji Vac ap (Whats App).

- Reč je o prevari preko koje su korisnici pozvani da uplate novac. U prevari su učestvovali domaći i strani državljani - kaže izvor.

Akciju sprovodi Uprava za tehniku MUP-a, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu.

