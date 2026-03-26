Slušaj vest

U akciji inspektora Uprave za tehniku, sluzbe za VTK i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, uhapšeno je dvoje državljana Rusije i dva državljana Srbije zbog izvršenih prevara putem aplikacije Vatc ap.

Oni se sumnjiče da su se kriminalnim aktivnostima oštetili najmanje 150 ljudi koji su zvačnino prijavili prevaru za više desetina miliona dinara.

Pretpostavlja se da je broj oštećenih višestruko veći, kao i iznos novca koji su osumnjiceni nelegalno zaradili.