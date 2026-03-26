Osumnjičeni za prevaru koja mesecima kruži putem aplikacije "Vac ap" (Whats App), kojom su ukrali milione, imali su detaljno razrađenu šemu kojom su prevarili najmanje 150 ljudi, a poruka prevaranata ljudima je stizala sa njima dobro poznatih brojeva, zbog čega nisu ni slutili da se iza svega krije mreža hakeraa!

Oni su slali poruke sa linkovima na brojeve telefona građana, nakon čega su onima koji otvore link skidali pozamašne sume novca. Uz link koji je bio poguban po korisnike aplikacije, osmislili su bezazlenu poruku sa molbom da se otvori link. Klikom na link, kako su naveli u porukama, ljudi bi navodno otvorili studensku anketu poznanika pošiljaoca.

- Sumnja se da je najmanje 150 ljudi na ovaj način prevareno,a pretpostavlja se da je broj žrtava značajno veći, ali da mnogi građani nisu prijavljivali jer ni ne znaju da su prevareni… Na osnovu prijavljenih prevara, osumnjičeni su "zaradili" više desetina miliona dinara! - kaže naš izvor.

Foto: Privatna arhiva

Prevaranti šalju poruku sa linkom i molbom da se glasa za ćerku, sestru, poznanicu koje učestvuju na takmičenju, a ono zbog čega je većina nasela je činjenica da je poruka poslata sa poznatog broja iz imenika, ali to znači da je neko već hakovan.

- Kada se otvori link tada se ubacuje virus i skida ceo imenik kome se šalje ista poruka i u tom krugu šalje da se uplati novac - objašnjava izvor kako je funkcionisala šema prevare.

Za sada uhapšeno četvoro

U akciji inspektora Uprave za tehniku, sluzbe za VTK i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako Kurir saznaje, uhapšeno je dvoje državljana Rusije i dva državljana Srbije zbog izvršenih prevara putem aplikacije Vac ap.

Oni se sumnjiče da su kriminalnim aktivnostima oštetili najmanje 150 ljudi koji su zvačnino prijavili prevaru za više desetina miliona dinara.

Hapšenje osumnjicenih u Smederevskoj Palanci i Velikoj Plani je rezultat višemesečnog operativnog rada.