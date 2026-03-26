Suđenje pripadnicima takozvanog balkanskog kartela za šverc više od sedam tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu odloženo je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu, ali ne zbog, kako su najavljivali opozicioni mediji, vraćanja upućene tužiteljke Irene Bjeloš u matično tužilaštvo, već zbog toga što su dvojica okrivljenih ostala bez advokata.

Podsetimo, zbog odluke Visokog saveta tužilaštva da se troje tužilaca iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, koji su godinama bili upućeni, vrati u tužilaštva iz kojih su došli, pojedini mediji tvrdili su da to znači opstrukciju nekih od najvažnijih suđenja u državi, među kojima je i postupak protiv balkanskog kartela. U sudnici je, međutim, danas bio tužilac Saša Drecun, koji je i do sada sa tužiteljkom Bjeloš zastupao optužnicu.

- Odluka o vraćanju tužiteljke nije uticala na tok suđenja koje je bilo zakazano za danas, već izostanak advokata koji brane okrivljene za šverc više od sedam tona kokaina - objašnjava naš sagovornik.

Jednom od njih, optuženom Draganu Mikiću, koji je ranije dovođen u vezu i sa čuvenom bandom pljačkaša Pink Panterima kako je danas sudija saopštio, svi advokati pre samo dva dana otkazali su punomoćje i odlučili da ga više ne zastupaju, pa je on ostao bez branilaca..

- Ja ne znam šta je u pitanju - rekao je Mikić pošto ga je sudija pozvao za govornicu da kaže da li zna šta se dogodilo.

Inače, i okrivljeni Boško Vlaović danas je u sudnici bio bez branioci, izuzev jednog koji je odsustvo opravdao zdravstvenim stanjem, otkazali zastupanje. I Vlaović je, kao i Mikić izjavio da "ne zna ništa", ali i da je tek sada čuo da mu advokati neće doći.

- Otkazali su punomoćja pre dva dana i nisu postupili kako zakon propisuje, pa će sud postupiti shodno tome - rekao je sudija i odložio današnje suđenje, s obzirom na to da je, kako je naveo, za danas bilo planirano izvođenje dokaza koji se odnose na dvojicu okrivljenih koji su ostali bez branilaca.

Kako je Kurir ranije pisao, Pink Panter Dragan Mikić dovodio se u vezu sa pljačkom draguljarnice u francuskim Alpima 31. januara 2003. Dve godine kasnije, mediji su ponovo brujali o njemu, pošto je uspeo da pobegne iz zatvora.

Mladen Lazarević i Radoje Zvicer

Na spisku osumnjičenih pripadnika balkanskog kartela, koji su se našli na meti istražitelja, kako je Kurir pisao je još jedan Pink Panter, Mladen Lazarević, zvani Mladenče. Njegovo ime, prvi put je pominjano na suđenju pripadnicima klana Veljka Belivuka, pošto su svedoci saradnici ispričali da je klan po nalogu vođe kavčana Radoja Zvicera, pripremao njegovu likvidaciju ali da su kasnije fotografije i pripremu njegovog ubistva iskoristili da mu ih podmetunu i predstave kao da njegovo ubistvo sprema suprotstavljeni škaljarski klan i tako ga pridobiju na svoju stranu. Inače, Pink Panter Milan Ljepoja, za čije se ubistvo sudi Belivukovom klanu, bio je Lazarevićev kum.

Optužnicom su takođe obuhvaćeni i Zoran Jakšić, koji je prošle godine pod misterioznim okolnostima preminuo u zatvoru u Peruu, kao i jedan od najvećih svetskih narko bosova Srđan Jezdimir, koji je trenutno u zatvoru u Ekvadoru. Takođe, odvojeni postupak, pred crnogorskim pravosuđem, za šverc kokaina zaplenjenog od balkanskog kartela, vodi se i protiv odbeglog Radoja Zvicera.

Jedan od ključnih dokaza tužilaštva u postupku protiv pripadnika balkanskog kartela je presretnuta Skaj komunikacija.