Prema ranijim informacijama, do nesreće je došlo tokom istovara zemlje, kada se kamion, usled mekog i nestabilnog tla, iznenada prevrnuo. U pokušaju da izbegne najgore, Tafilović je pokušao da iskoči iz kabine, ali ga je u tom trenutku kabina vozila zahvatila i prignječila.

Sa teškim telesnim povredama hitno je transportovan u Beograd, gde su se lekari borili za njegov život. Nažalost, uprkos naporima medicinskog osoblja, Tafilović je podlegao povredama.

Vest o njegovoj smrti potresla je njegove sugrađane, a društvene mreže preplavljene su oproštajnim porukama.

Jedan od njegovih bliskih prijatelja oprostio se emotivnom porukom:

- Bio si čovek kakav se retko sreće – uvek spreman da pomogne, nasmejan i iskren. Teško je prihvatiti da te više nema. Neka ti Alah podari najlepše mesto u Dženetu, brate moj.