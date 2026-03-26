Novi Pazar obavila je duboka tuga nakon vesti da je Irfan Tafilović preminuo od posledica teških povreda zadobijenih 16. marta u saobraćajnoj nesreći u naselju Šutenovac.

Prema ranijim informacijama, do nesreće je došlo tokom istovara zemlje, kada se kamion, usled mekog i nestabilnog tla, iznenada prevrnuo. U pokušaju da izbegne najgore, Tafilović je pokušao da iskoči iz kabine, ali ga je u tom trenutku kabina vozila zahvatila i prignječila.

Sa teškim telesnim povredama hitno je transportovan u Beograd, gde su se lekari borili za njegov život. Nažalost, uprkos naporima medicinskog osoblja, Tafilović je podlegao povredama.

Vest o njegovoj smrti potresla je njegove sugrađane, a društvene mreže preplavljene su oproštajnim porukama.

Jedan od njegovih bliskih prijatelja oprostio se emotivnom porukom:

- Bio si čovek kakav se retko sreće – uvek spreman da pomogne, nasmejan i iskren. Teško je prihvatiti da te više nema. Neka ti Alah podari najlepše mesto u Dženetu, brate moj.

Detalji nesreće biće predmet daljnje istrage nadležnih organa.

Kurir.rs/SandžakDanas

