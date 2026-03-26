Sistem navigacije je pokazivao kretanje. Kamere su zabeležile trenutke, ali ključni dokaz i dalje nedostaje. Da li pravda može da postoji bez tela i kako je moguće da dete nestane u sred dana a da Srbija i dalje nema odgovor, za Kurir televiziju, govorili su Braca Zdravković, detektiv, Radiša Roskić, advokat, Rajko Nedić, glavni urednik Kurira i dr Ljubiša Božić, specijalista sudske medicine sudski veštak.

- U Višem sudu u Negotinu još se čeka konačna odluka u vezi optužnice. Očekuje se da odluka bude doneta do kraja ovog meseca, a postoje tri moguće opcije: optužnica može biti prihvaćena, odbijena ili vraćena tužilaštvu na dopunu. Prema nezvaničnim informacijama, najverovatnije je da će optužnica biti prihvaćena, a ne vraćena na dopunu - rekao je Nedić.

Rajko Nedić, glavni urednik Kurira

"Nije bilo razloga očekivati tragove krvi na terenu"

Kako je rekao Nedić, tužilaštvo smatra da je prikupljeno dovoljno dokaza za dalji postupak, ali konačna odluka i eventualna žalba još čekaju svoj tok.

- U tužilaštvu navode da, iako su optužnica i glavni dokazi uglavnom nesporni, bilo je potrebno prikupiti dodatne dokaze, uključujući rezultate rekonstrukcije događaja i novi iskaz majke. Smatraju da bi najbolje bilo da optužnica bude prihvaćena, kako bi se na sudu razrešila i omogućilo izvođenje svih dokaza za i protiv dvojice osumnjičenih. Ukoliko optužnica bude prihvaćena, advokati su najavili mogućnost žalbe, koja bi potom išla apelacijom u Sud u Nišu, koji može doneti novu odluku - objasnio je.

Božić navodi da na terenu nije bilo razloga da se očekuju tragovi krvi ili slični dokazi, s obzirom na okolnosti i stanje deteta.

- Objektivno, na terenu gde je slučaj istraživan, nije bilo očekivano da ostanu tragovi. S obzirom na zimske uslove i činjenicu da je dete bilo obučeno u debelu jaknu, kao i to da, prema izjavama okrivljenih, nije bilo povreda ili krvarenja, tragovi krvi ili slični dokazi nisu morali da budu prisutni - ni na polju, ni u unutrašnjosti vozila - kaže Božić.

dr Ljubiša Božić, specijalista sudske medicine sudski veštak

Izazovi u prikupljanju dokaza

Kako ističe, zbog vremena, vremenskih uslova i kasnog izuzimanja automobila, tragovi su se mogli razgraditi, a prikupljeni uzorci nisu uvek bili pouzdani za veštačenje.

- Pored toga, automobil nije odmah izuzet nakon kritičnog događaja, a proteklo vreme i atmosferski uslovi mogli su da doprinesu razgradnji eventualnih minimalnih tragova. Čak i da je nešto ostalo, DNK tragovi od deteta možda nisu bili podobni za veštačenje. Iako je prikupljen veliki broj uzoraka, oni su uzimani i na mestima gde je trebalo, ali i na mestima gde je to bilo praktično nemoguće - što je često predstavljalo tapkanje i traženje "igle u plastu sena". Svaka situacija u ovakvim okolnostima je specifična i ne može se generalizovati - naveo je.

Priznanja i povlačenja osumnjičenih imaju jednaku procesnu težinu, a sud procenjuje sve dokaze bez rangiranja, rekao je Roskić.

- Kompletna situacija sada je prepuštena slobodnom sudijskom uverenju. Priznanje osumnjičenih, čak i ako je kasnije povučeno, ima istu procesnu vrednost kao i druga odbrana. Naše zakonodavstvo ne rangira dokaze po važnosti - svi dokazi imaju jednaku težinu u sudskom postupku - rekao je Roskić.

Radiša Roskić, advokat

- Sud će vrednovati i priznanje i njegovo povlačenje. Ovo je posebno važno jer, iako mi nemamo uvid u procesne akte, uključujući i treću optužnicu, sve što je dosad izneto - uključujući izjavu oca Danke Ilić da će govoriti tek kada počne suđenje - predstavlja deo složene situacije koja se može razrešiti jedino na sudu. Priznanje i njegovo povlačenje imaju istu dokaznu vrednost i sud će ih vrednovati na osnovu svog slobodnog uverenja - kaže on.

Kako je naglasio, sve optužnice koje su podignute dosad potvrđuju jedno, a to je da je Danka Ilić ubijena.

