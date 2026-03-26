U jednom stanu u centru Beograda, na Dorćolu, pronađeno je telo muškarca, saznaje Kurir.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je nesrećni čovek, star oko 45 godina, preminuo pre oko dva meseca.

Na licu mesta su ekipe policije i Hitne pomoći. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt, a policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti.

- Prizor u stanu je bio stravičan. Telo je maltene mumificirano, što znači da je smrt nastupila odavno. Ono što je dodatno jezivo jeste to što na telu nema šake. Pretpostavlja se da je pas, ljubimac pokojnika, pojeo šaku nakon smrti - dodaje naš izvor.

Muškarac je, kako saznajemo, živeo sam sa psom, a daljom istragom biće utvrđen uzrok smrti, kao i svi detalji o preminulom muškarcu.

