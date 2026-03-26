Slušaj vest

"Ja se danas osećam kao da je neka struja u meni", rekao je danas pred Višim sudom u Podgorici Slobodan Kašćelan koji je oznčen kao jedan od organizatora kriminalne grupe na čijem je čelu bio odbegli Radoje Zvicer.

Kako prenosi Pobjeda, Kašćelan je ovo izjavio u sudnici nakon što je njegov branilac, advokat Dragoljub Đukanović, dostavio sudu medicinski nalaz u kojem se navodi da je jedan od navodnih vođa kavačkog klana trajno psihički oboleo te da nije sposoban da prati i prisustvuje suđenjima.

Sudija Veljko Radovanović naložio je psihijatrijsko veštačenje optuženog Kašćelana.

Sa druge strane, specijalni tužilac Miloš Šoškić kazao je da je u jednom od prethodnih predmeta, veštačenjem utvrđeno da je Kašćelan sposoban da prati postupak, što je kod optuženog izazvalo burnu reakciju.

Slike vođe kavačkog klana sa Skaja

- Ko me je veštačio?! Najveća fukara me je veštačila. Fukara i ništa roba - rekao je, kako navode, Kašćelan, skočivši sa optuženičke klupe, povišenim tonom.

Suđenje je međutim, potom odloženo za 2. april pošto su advokati Marko Radović i Dragoljub Đukanović zatražili izuzeće sudije Veljka Radovanovića zbog toga što je odlučio da razdvoji proces protiv optuženog Slobodana Kašćelana od postupka protiv drugih optuženih.

Optužnicom su, osim Zvicera i Kašćelana, obuhvaćeni i suspendovani policajac Petar Lazović, njegov odbegli kolega Ljubo Milović, Milan Vujotić, Radoje Živković, Radovan Pantović, braća Radovan i Petar Mujović, Duško Roganović i Nikola Spasojević.

Zvicer se tereti, osim organizovanja kriminalne grupe, i za teško ubistvo, pranje novca, šverc droge.

Lazović i Milović su, osim za pripadništvo u Zvicerovom kriminalnom klanu, optuženi i za šverc droge i cigareta. Lazoviću se sudi i zbog zloupotrebe službenog položaja.

Živković, Spasojević, Kašćelan, Vujotić, Pantović i Roganović se, takođe, terete za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge.