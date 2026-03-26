Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, intenzivnim operativnim radom, identifikovali su i uhapsili N. P. (20) iz Smedereva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dve teške krađe i krađu.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Smederevo, on se sumnjiči da je, u proteklih nedelju dana, u pešačkoj zoni u centru Smedereva, od dve ženske osobe ukrao novčanik sa ličnim dokumentima i novcem, kao i mobilni telefon, dok je iz jedne prodavnice ukrao parfem.

- Na ovaj način, kako se sumnja, oštećenima je pričinio štetu koja se procenjuje na više od 50.000 dinara - navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni je zadržan do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Smederevu.

