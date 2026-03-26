Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su A. S. (36), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dok će protiv A. P. (39) podneti krivičnu prijavu u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

- Policija je, na ulici, kod osumnjičenih pronašla manju količinu marihuane, dok je u stanu A. S. nađeno oko 1,3 kilograma marihuane i vagica za precizno merenje - navodi se u saopštenju Policijske uprave Bor.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

