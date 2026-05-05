Barbara Vitez, Biljana Đorić, Filip Urumović i Milan Đorđević predstavljaju tek deo onih koji su u Srbiji nestali bez ikakvog traga. Njihove priče i dalje potresaju javnost, dok njihove porodice već godinama žive rastrzane između nade da su živi i straha da možda nikada neće saznati istinu.

Milan Đorđević

Ponedeljak, 10. jun 2024. godine u 11.30 časova nadzorna kamera zabeležila je farmaceuta Milana Đorđevića iz Niša kako prolazi pored jedne privatne kuće u selu Jelašnica.

Bio je to poslednji put da je viđen. Tog jutra razgovarao je telefonom sa porodicom oko 9 sati, nakon što je prethodno bio kod majke, popio kafu i krenuo na posao, jer je kao predstavnik farmaceutske kuće imao zakazane sastanke sa lekarima u bolnici.

Njegov automobil kasnije je pronađen na Suvoj planini, kod Bojaninih izvora. U vozilu su ostala dokumenta i lične stvari, uključujući telefon. Njegov otac posebno ističe da mu je sumnjiv način na koji je automobil parkiran. Uprkos intenzivnim pretragama terena koje su usledile o Milanu i dalje nema nikakvog traga. Postoje i indicije da je možda živ, što dodatno produbljuje misteriju.

Filip Urumović

Slična neizvesnost prati i slučajFilipa Urumovića iz Sklenka kod Šapca, koji je nestao 20. novembra 2023. godine. Poslednji kontakt imao je sa bakom tog jutra, doručkovao je i razgovarao sa njom kao i obično. Međutim, nakon što je ona otišla do prodavnice, Filip je napustio kuću, čak promenivši putanju kako bi izbegao susret sa njom.

Oko 8 časova stigao je do mosta, gde je parkirao automobil pedesetak metara dalje, a zatim se udaljio. Pretražene su obala i rečno korito, ali bez ikakvih rezultata. Na osnovu svih prikupljenih informacija i razgovora sa svedocima, porodica i ljudi uključeni u potragu zaključuju da nema osnova za sumnju na samoubistvo. I pored brojnih pokušaja, istraga nije značajno odmakla od početne tačke – trenutka kada je Filip poslednji put viđen. Oba navedena nestanka su jako čudna i misteriozna i Igor Jurić ističe da za Milana Đorđevića postoje indicije da je on i dalje živ.

Barabara Vitez

Nestanak tada petnaestogodišnje Barbare Vitez 25. novembra 2016. godine oko 22 sata i dalje izaziva jezu. Prve pretpostavke da je pala sa mosta u reku Tisu nikada nisu potvrđene. Njena majka se seća trenutka kada su policajci došli na vrata i pitali gde joj je dete, dok je ona verovala da je Barbara na žurci.

Porodica naglašava da Barbara nije bila sklona rizičnom ponašanju, plašila se visine i opasnih situacija, uvek je prvo razmišljala pa tek onda donosila odluke. Tokom godina stizale su brojne dojave, uključujući informacije da je viđena u Mađarskoj i drugim zemljama, pa čak i fotografije, ali nijedna nije potvrđena kao tačna.

Biljana Đorić

Slučaj Biljane Đorić iz Kraljeva dodatno oslikava dugogodišnju agoniju porodica nestalih. Ona je nestala 2. decembra 2015. godine, sa 19 godina. Tog dana ništa nije ukazivalo na tragediju, izašla je na ispit koji je položila. U kiosku je ostavila pasoš i mobilni telefon, rekavši da će neko doći po njih. Zatim je sela u taksi na obližnjoj raskrsnici i odvezla se do zgrade Višeg suda, gde joj se gubi svaki trag.

Porodica je godinama dobijala informacije da se možda nalazi u nekom manastiru u Srbiji, ali te tvrdnje nikada nisu potvrđene. Uprkos apelima upućenim i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odgovori nisu stigli. Njena majka i dalje veruje da neko zna istinu i upućuje javni apel da se otkrije da li se Biljana zaista nalazi u nekom od manastira. Ni dan danas, porodica i dalje nema nijednu konkretnu informaciju o njenoj sudbini.

Ana Ličnik

Ana Ličnik (35) iz Beograda nestala je 24. marta 2024. godine pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, a njena sudbina i danas, dve godine kasnije, predstavlja veliku misteriju. Poslednji put je viđena u autobusu na liniji 23, iz kog je izašla na Vidikovcu, nakon čega joj se gubi svaki trag.

Ono što dodatno produbljuje misteriju jeste činjenica da je Ana u autobusu ostavila torbu sa ličnim dokumentima, mobilnim telefonom i papirom na kojem je bio zapisan broj njenog bivšeg supruga Ivana. Da li je torbu zaboravila slučajno ili namerno - do danas nije utvrđeno.

Ono što povezuje sve ove slučajeve jeste iznenadni prekid svakodnevnog života i potpuni nestanak bez jasnih tragova. Stručnjaci ističu da su poslednji kontakti sa porodicom i prijateljima često ključni za rasvetljavanje ovakvih slučajeva, kao i da svaka informacija, ma koliko neobična delovala, mora biti temeljno proverena.

Dok istrage traju, porodice nestalih nastavljaju svoju borbu za istinu, nadajući se da će makar jedno pitanje konačno dobiti odgovor.

