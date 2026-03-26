Policija je obavila uviđaj i utvrđuje se uzrok smrti
Jeziv prizor
MRTAV MUŠKARAC NAĐEN U PARKU U ZRENJANINU: Prolaznici zatekli užas, utvrđuje se šta se desilo!
Slušaj vest
U Topličinom parku u Zrenjaninu danas oko 11.30 časova pronađeno je telo muškarca.
Kako je saopšteno, policiji je prijavljeno da je u parku u Topličinoj ulici uočeno telo muškarca, nakon čega su pripadnici policije odmah izašli na lice mesta.
Po dolasku patrole potvrđeno je da se radi o muškoj osobi bez znakova života.
Prema nezvaničnim informacijama, reč je o osobi srednjih godina.
Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja.
Reaguj
Komentariši