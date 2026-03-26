Slušaj vest

Detalji brutalnog napada na taksistu u Zaječaru zastrašujući su, a kako Kurir saznaje, nesrećnom čoveku slomljene su kosti lica i glave!

Podsetimo, zaječarska policija uhapsila je D.J.(18) iz okoline grada i maloletnog Zaječarca starog 17 godina, zbog sumnje da su počinili krivično delo teđka telesna povreda u saizvršilaštvu.

- Njih dvojica su 24. marta vozača taksija pretukli i naneli mu teške telesne povrede. Taksista, star 65 godina, prebačen je za Niš. Osim poderotina i posekotina, taksisti je slomljena jagodična kost i druge kosti u predelu glave - saznajemo od nadležnih.

Pretučeni čovek je, kako saznajemo, radio kao vozač u Zdravstvenom centru Zaječar, a nedavno je otišao u penziju. Počeo je da taksira pre nekoliko meseci.

- Sve se dogodilo kada su mladići seli u taksi. Taksisti su bili sumnjivi na prvi pogled. Tražili su da ih vozi do Knjaževca, a on je procenio da putnici nemaju novca i da će samo pobeći. Zbog toga im je tražio da plate unapred, a oni su odbili. Taksista je izašao iz automobila i otvorio zadnja vrata ne bi li momci izašli. Onda, uz pretnju, izašao je jedan od njih i odmah udario šezdesetpetogodišnjeg čoveka, a drugi mladić se pridružio batinjanju. Nesrećni čovek je pao na tlo, a momci su počeli da ga šutiraju po glavi i telu. U jednom momentu su pobegli - saznajemo od nadležnih.

Taksista se oporavlja u niškoj bolnici i nije životno ugrožen.

D.J. je određen pritvor do 48 sati, dok je maloletni mladić priveden Višem javnom tužilaštvu za maloletnike u Zaječaru.

