SLOMILI MU KOSTI LICA I GLAVE, A SVE ZBOG OVOGA: Otkrivamo detalje brutalnog prebijanja taksiste u Zaječaru: On je u penziji, klinci mu bili sumnjivi, a onda...
Detalji brutalnog napada na taksistu u Zaječaru zastrašujući su, a kako Kurir saznaje, nesrećnom čoveku slomljene su kosti lica i glave!
Podsetimo, zaječarska policija uhapsila je D.J.(18) iz okoline grada i maloletnog Zaječarca starog 17 godina, zbog sumnje da su počinili krivično delo teđka telesna povreda u saizvršilaštvu.
- Njih dvojica su 24. marta vozača taksija pretukli i naneli mu teške telesne povrede. Taksista, star 65 godina, prebačen je za Niš. Osim poderotina i posekotina, taksisti je slomljena jagodična kost i druge kosti u predelu glave - saznajemo od nadležnih.
Pretučeni čovek je, kako saznajemo, radio kao vozač u Zdravstvenom centru Zaječar, a nedavno je otišao u penziju. Počeo je da taksira pre nekoliko meseci.
- Sve se dogodilo kada su mladići seli u taksi. Taksisti su bili sumnjivi na prvi pogled. Tražili su da ih vozi do Knjaževca, a on je procenio da putnici nemaju novca i da će samo pobeći. Zbog toga im je tražio da plate unapred, a oni su odbili. Taksista je izašao iz automobila i otvorio zadnja vrata ne bi li momci izašli. Onda, uz pretnju, izašao je jedan od njih i odmah udario šezdesetpetogodišnjeg čoveka, a drugi mladić se pridružio batinjanju. Nesrećni čovek je pao na tlo, a momci su počeli da ga šutiraju po glavi i telu. U jednom momentu su pobegli - saznajemo od nadležnih.
Taksista se oporavlja u niškoj bolnici i nije životno ugrožen.
D.J. je određen pritvor do 48 sati, dok je maloletni mladić priveden Višem javnom tužilaštvu za maloletnike u Zaječaru.