Slušaj vest

Stariji muškarac, čije je telo pronađeno u stanu u centru Beograda, u jednoj zgradi na Dorćolu, navodno je živeo s psom, a komšije ga nisu viđale, kako su rekle, najmanje poslednjih mesec dana. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o Đorđu S.

Kako stanari kažu, cela zgrada u kojoj je živeo bila je u njegovom vlasništvu i nasledio je od oca, čuvenog profesora.



- Poznavala sam gospodina. Baš sam skoro rekla komšiji: “Šta je sa njim, nisam ga videla jedno mesec dana”. Išao je kao vojnik, tako je i njegova kuca hodala, vojnički. Mi se znamo iz ulice, svi mi koji imamo kućne ljubimce - kaže jedna komšinica.

Kako dodaje, poslednjih dana u zgradi se osećao nesnosan smrad.

U stanu u centru Beograda pronađen mrtav Đorđe S.

- Mislila sam da smrdi kontejner, oseća se već nekoliko dana. Jao, koliko mi je žao… Kako tako niko nije pozvao, prijavio… nije bio loš covek, ali je bio malo čudan. U smislu, mi se svi ovde javljamo jedni drugima, porazgovaramo tako, a on, ako mu se ne javite, neće ni on vama - kaže naša sagovornica.

Drugi komšija dodaje da su čuli da je pas preminulog čoveka zatečen živ u stanu.

- Čuli smo, ali ne znamo da li je istina, da je nesrećnom čoveku pas pojeo šaku. Kažu da je prizor u stanu bio jeziv, a u zgradi se i dalje jako oseća neprijatan miris koji izaziva mučninu - dodaje.

Prema nezvaničnim informacijama, policija koja je ušla u stan, uspela je da identifikuje muškarca, pošto je posle oko sat vremena pronašla njegova lična dokumenta. Navodno, stan se ne vodi na njega, već na njegovog pokojnog oca.

- Cela porodica navodno živi u inostranstvu i policija za sada ne uspeva da dođe do njih - dodaje sagovornik Kurira.

Daljom istragom biće utvrđen uzrok smrti, kao i svi detalji o preminulom muškarcu.