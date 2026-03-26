Slušaj vest

Pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Uprave za tehniku, u koordinaciji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sproveli su akciju usmerenu na razbijanje lanca „WhatsApp“ prevara i uhapsili četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela prevara, falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica i neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka.

Kako je saopšteno iz MUP, uhapšeni su A. R. (47) i G. N. (59) iz Srbije, kao i I. K. (38) i E. T. (28), državljani Ruske Federacije.

Prevara poruka

- Sumnja se da su oni organizovali i realizovali tzv. „WhatsApp“ prevaru, u kojoj je oštećen veliki broj građana Srbije za, koliko je do sada utvrđeno, osam miliona dinara. U saradnji sa pripadnicima policijskih stanica u Smederevskoj Palanci i Velikoj Plani, izvršen je pretres stanova i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, u kojima su pronađeni predmeti za koje se sumnja da su korišćeni prilikom izvršenja navedenih krivičnih dela - navodi se u policijskom saopštenju.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.