Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su M. T. (56) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je pretresom kuće koju osumnjičeni koristi, pronašla oko 7 kilograma amfetamina, 8 litara amfetaminskog ulja, oko 4 kilograma marihuane, 2,3 kilograma hašiša, pištolj i 237 komada municije različitog kalibra.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

