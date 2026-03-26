Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Vranje i Regionalnim centrom granične policije prema Republici Severnoj Makedoniji, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, podneće krivičnu prijavu protiv S. V. (36) iz Bujanovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronašla 120 kilograma rezanog duvana, bez akciznih markica Republike Srbije i bez dokaza o poreklu, na koji način je budžet Srbije oštećen za oko 1.320.000 dinara.

Ne propustiteHronikaVELIKA ZAPLENA KOD SREMSKE MITROVICE! Pogledajte šta je policija sve zatekla, vrednost nelegalne robe skoro 5 miliona dinara! (foto)
HronikaPOLICIJA ZAUSTAVILA NIŠLIJU KOD VLADIČNOG HANA: U automobilu mu pronašli 300 kg duvana! Podneli odmah prijavu
HronikaPOLICIJA ZAUSTAVILA "ŠKODU" NA AUTO-PUTU KOD VRANJA: U vozilu zatečen muškarac iz Bujanovca i 240 kg rezanog duvana!
HronikaKRIVIČNA PRIJAVA PROTIV MUŠKARCA IZ OKOLINE BUJANOVCA: Policija zaustavila audi i u njemu pronašla 205 kilograma rezanog duvana
