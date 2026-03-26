Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Vranje i Regionalnim centrom granične policije prema Republici Severnoj Makedoniji, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, podneće krivičnu prijavu protiv S. V. (36) iz Bujanovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.