U Banjskom polju, na pojati gde je poslednji put viđena dvogodišnja Danka Ilić 26. marta 2024. godine, i danas vlada tišina i neizvesnost. Tog dana devojčica je zajedno sa majkom i bratom došla na ovo mesto, gde je automobil bio parkiran u dvorištu. Prema izjavi majke datoj policiji, nakon 13 časova prišla je vozilu kako bi sinu dodala flašicu vode, a tada je krajičkom oka videla Danku na obližnjem brdu. Nedugo zatim, devojčici se gubi svaki trag.

Dve godine kasnije, slučaj i dalje prati niz nepoznanica, a mišljenja javnosti ostaju podeljena - da li je reč o ubistvu, kako su tvrdili osumnjičeni, ili o misterioznom nestanku.

- Ne želim da pričam o slučaju dok ne dođe do suđenja. Možete li da zamislite kako je tek nama roditeljima?! Tek kada bude počelo suđenje izaći ću u javnost, a pre toga ne želim da se moje reči koriste na ovaj ili na onaj način - izjavio je Miloš Ilić - otac nestale Danke Ilić.

Istraga je obuhvatila veliki broj dokaza, ali DNK devojčice nije pronađen ni u jednom od više od 500 analiziranih uzoraka iz službenog vozila koje su tog dana koristili osumnjičeni Dejan Dragijević i Srđan Janković. Zbog nedostatka čvrstih dokaza, optužnica još nije potvrđena, a naložena je i rekonstrukcija događaja, koja je sprovedena u maju prošle godine.

Tokom rekonstrukcije, policija je ponovo detaljno pretražila svaki deo terena. Umesto devojčice korišćena je lutka, dok su majka, svedoci i osumnjičeni učestvovali u pokušaju da se rasvetle okolnosti nestanka. Ipak, uprkos svim naporima, slučaj Danke Ilić i dalje ostaje bez konačnog odgovora.

Podsetimo, po nalogu Višeg suda u Negotinu, Više javno tužilaštvo u Zaječaru zakazalo je rekonstrukciju događaja, koja je obavljena u isto vreme kada je devojčica i nestala. Prema navodima policije, sumnja se da su dvogodišnju Danku Ilić službenim vozilom javno-komunalnog preduzeća "Vodovod" udarili radnici tog preduzeća, Srđan Janković i Dejan Dragijević. Kako se dalje navodi, oni su potom telo devojčice uneli u vozilo i odvezli ga na obližnju deponiju.

Tokom rekonstrukcije, osumnjičeni su među prvima dovedeni na lice mesta policijskim vozilima, a zatim je stigao i otac Dejana Dragijevića. Na terenu je bila prisutna i majka devojčice, Ivana Ilić, koja je tog kobnog dana poslednja videla Danku. Ona se tokom rekonstrukcije kretala trasom kojom se kretala i 26. marta, ostajući sve vreme u vozilu.

Dejan Dragijević iz sela Zlot i Srđan Janković iz sela Luka uhapšeni su kao glavni osumnjičeni za smrt dvogodišnje devojčice, čije telo do danas nije pronađeno. Prema informacijama iz policije i Ministarstva unutrašnjih poslova, sumnja se da su nakon nesreće telo najpre odvezli na deponiju, a zatim ga, dva dana kasnije, premestili na drugu lokaciju uz pomoć članova porodice, koji su takođe bili obuhvaćeni istragom.

