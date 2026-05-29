I danas se pamti slučaj kada je petočlana banda kradljivaca dijamanata „Pink Panter“, za koje se sumnjalo da su mahom bili sa naših prostora, ukrala žuti dijamant, jedinstven na svetu, na sajmu umetnosti TEFAF u Holandiji 28. juna 2022. godine, čija je vrednost bila procenjena na neverovatnih 27 miliona evra.

Tokom spektakularne pljačke, petorka je bila maskirana, pa su izgledali poput likova iz popularne britanske kriminalističke serije „Birmingemska banda“. Veoma organizovana, grupa je uspela da iz vitrine ukrade pravo bogatstvo za manje od jednog minuta.

Holandska policija nudila je i nagradu od 600.000 evra za korisne informacije koje bi ih mogle dovesti od bande Pink Pantera koji su počinili nezapamćenu pljačku i to maskirani po ugledu na likove iz poznate britanske kriminalističke serije "Birmingemska banda".

Pljačka je podsećala na ranije aktivnosti poznate kriminalne grupe „Pink Panter“, a sumnjalo se da su neki od počinilaca bili naoružani pištoljima i „škorpionima“. Sigurnosne kamere zabeležile su grupu koja je opkolila dijamant, koristila specijalne alate da otvori stakleni kovčeg i odnela nekoliko vrednih dragulja.

Reputacija bande „Pink Panter“

Banda „Pink Panter“ proslavila se krađama dragocenosti širom sveta još tokom 1990-ih i 2000-ih godina. Njihove pljačke bile su pažljivo planirane, često izvedene u luksuznim hotelima i muzejima u Tokiju, Dubaiju, Parizu i Kanu.

Članovi grupe su koristili sofisticirane metode, od maskiranja i specijalnih alata do lažnih identiteta i koordinacije preko više zemalja, što je omogućavalo da njihovi zločini ostanu nerešeni mesecima, čak i godinama.

Poznata je i njihova taktika da ne prodaju ukradene dragocenosti direktno, već preko posrednika, što je dodatno otežavalo rad policije. Neke od najpoznatijih pljački uključivale su krađu dijamanata i luksuznog nakita vrednog više miliona evra, a njihove akcije su često podsećale na filmske scene zbog preciznog planiranja i ekspresnog izvršenja.

Upravo zbog ovakvih spektakularnih krađa „Pink Panter“ je stekao reputaciju jedne od najopasnijih i najefikasnijih kriminalnih grupa u svetu.

Kako je izvedena pljačka u Holandiji

Posebno je bilo zanimljivo kako je otvoren stakleni kovčeg u kojem se nalazio žuti dijamant, koji je inače bio posebno zaštićen. Kradljivci su imali specijalne otvarače, što im je omogućilo da bez većih problema uzmu dijamant, ali i dodatne dragulje. Kamere su snimile njihove pokrete, ali je policija verovala da su koristili maske kako bi prikrili identitet.

Holandska policija, koja je u saradnji sa belgijskim organima istraživala slučaj, utvrdila je da su se kradljivci nalazili na teritoriji Srbije, u gradovima povezanim sa srpskim ogrankom „Pink Pantera“. Dijamant i deo ukradenih dragocenosti navodno su se nalazili u Beogradu ili Nišu. Upravo zbog toga bila je objavljena nagrada i poternica, kako bi građani mogli da prijave informacije koje bi dovele do otkrivanja počinilaca.

Tokom istrage, policija je locirala i oružje korišćeno u pljački, koje je bilo bačeno u Veeno jezero u Belgiji. Jezero je bilo delimično isušeno kako bi se pribavila dodatna saznanja o akciji. Saradnja između holandske i srpske policije, uz pomoć Interpola, dovela je do informacija da su ukradeni dragulji bili rasprostranjeni širom sveta, neki su pronađeni u Srbiji, dok su drugi završili u Izraelu i Singapuru.

Tri misteriozne žene

Iz istrage se ispostavilo da se i jedna ženska osoba dovodi u vezu sa pljačkom, i da je takođe označena kao osumnjičena osoba.

Pored toga, još dve ženske osobe su dospele u vidokrug policije, kada su vratile jedno od iznajmljenih vozila u rentakar firmu koja se nalazi u blizini aerodroma u Frankfurtu.

Nađen jedan od ključnih dragulja iz pljačke U martu 2023. godine pronađen je jedan od ukradenih dragulja. Govorilo se da je u pitanju upravo dijamant od 27 miliona evra, a bio je predmet osmomesečne intenzivne potrage u kojoj su učestvovali holandska policija, Interpol i Evropol . Iako je potvrđeno da su istražitelji ušli u trag počiniocima, tačna lokacija na kojoj je dragulj pronađen nije bila objavljena.