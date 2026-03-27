NAPRAVILI ŠTETU OD 1,2 MILIONA DINARA! Uhapšena dvojica jer su bespravno sekli drveće po Crnoj Travi
Policija je uhapsila dva muškarca zbog sumnje da su na području Crne Trave bespravno posekli šumu na devet hektara površina i da su lažnim šumarskim čekićem bespravno obeležili drva, saopšteno je.
U saopštenju se B.I. (53) iz Vlasotinca i G.I. (51) iz Paraćina sumnjiče da su oštetili Srbiju i više vlasnika šume za 1.200.000 dinara.
Terete se za pustošenje šuma i falsifikovanje znakova, odnosno državnih žigova za obeležavanje robe, a privedeni su Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu.
