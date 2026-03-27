Policija je uhapsila dva muškarca zbog sumnje da su na području Crne Trave bespravno posekli šumu na devet hektara površina i da su lažnim šumarskim čekićem bespravno obeležili drva, saopšteno je.

U saopštenju se B.I. (53) iz Vlasotinca i G.I. (51) iz Paraćina sumnjiče da su oštetili Srbiju i više vlasnika šume za 1.200.000 dinara.

Terete se za pustošenje šuma i falsifikovanje znakova, odnosno državnih žigova za obeležavanje robe, a privedeni su Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu.

Ne propustiteHronikaU KUĆI MU PRONAĐENO MNOGO DROGE, PIŠTOLJ, MUNICIJA... Uhapšen Kragujevčanin (56)
1 (3).jpg
Hronika"JA SE DANAS OSEĆAM KAO DA JE NEKA STRUJA U MENI" Najbliži saradnik Radoja Zvicera ide na psihijatrijsko veštačenje - skakao sa klupe i vikao u sudnici!
collage.jpg
Hronika"MISLILA SAM DA SMRDI KONTEJNER... JAOJ KOLIKO MI JE ŽAO" Otkriveno čije je mumificirano telo bez šake nađeno u stanu na Dorćolu! (foto)
Dorćol Mrtav Muškarac.jpeg
HronikaPOLICIJA ZATEKLA DVOJICU NA ULICI, PA JEDNOM UPALI U STAN: Zaplenjeno više od kilograma droge u Boru! (foto)
Marihuana zaplenjena u Boru