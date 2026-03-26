Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv droga i Uprave granične policije, u saradnji sa službenicima Uprave carina, uhapsili su D. A. (31) iz Ivanjice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Marihuana zaplena Izvor: Mup Srbije

Prilikom ulaska u Republiku Srbiju, na Graničnom prelazu Šid, kontrolom teretnog motornog vozila „volvo“ sa priključnim vozilom, kojim je upravljao osumnjičeni, pronađeno je 94 paketa sa materijom za koju se sumnja da je marihuana, ukupne težine oko 90 kilograma.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.

Ne propustiteHronikaZAPLENJENO SKORO 20 KILOGRAMA DROGE I GOMILA ORUŽJA U NOVOM SADU: Uhapšen mladić, garaža mu bila krcata (foto)
droga, oružje Novi Sad
PlanetaJEDNA OD NAJVEĆIH ZAPLENA KOKAINA U PORTORIKU! Pao tovar droge od 12 MILIONA!
portoriko.jpg
Crna GoraPOLICIJA U PODGORICI RAZBILA MREŽU TRGOVINE DROGOM: Uhapšeno dvoje, pronađeni marihuana i kokain namenjeni uličnoj prodaji
profimedia-0363980479.jpg
Crna GoraVELIKA ZAPLENA NA JUGU CRNE GORE: Policija oduzela oružje, municiju i drogu
profimedia0363982100.jpg