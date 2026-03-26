U Pančevu je usled požara koji je izbio u utorak uveče život izgubio otac dok je pokušavao da spase svoju petogodišnju ćerku, koja je zadobila teške opekotine, dok su majka i druge dve devojčice uspešno izvučene iz kuće.

Za Kurir se oglasila Ružica Novaković, koja je tetka majke spasene devojčice.

- Nažalost, našu još jednu nama dragu osobu smo izgubili dok se za devojčicu koja ima samo pet godina bore za život. Tetkino dete...", rekla je za Kurir Ružica Novaković.

Ružica kroz plač objašnjava da je za nesreću čula kada joj je na Fejsbuku ćerka poslala vest o požaru.

- Kada sam videla da je moja sestričina ostala udovica, pomislila sam da je ovo već druga godina tragedija u našoj porodici. Devojčica je u Tiršovoj, ima 80 odsto opekotina. Sestričina je sa ćerkama uspela da izađe kroz prozor od sobe, a najstarija ćerkica je bila u kupatilu. Otac je otišao da je uzme i on je preminuo nažalost, dok se njoj bore za život - otkrila je Ružica.

Prema njenim rečima, porodica nastradalog živela je u iznajmljenoj kući u Pančevu.

Inače, Ružica Novaković je supruga Denisa Novakovića, Koji je poginuo u septembru prošle godine kod Bele Crkve.

Ovo je treća tragedija koja je zadesila Ružicu, jer joj je i brat početkom godine poginuo u saobraćajnoj nesreći u Beču.

Podsetimo, u utorak, 24. marta, u večernjim satima u Pančevu, izbio je požar koji je, nažalost, odneo život jednog muškarca.

Prema prvim informacijama, u 19.50 časova, dojavljeno je vatrogasnim službama da gori jedna kuća u Pančevu, u kojoj su živeli supružnici sa tri male ćerke kao podstanari.

vatrogasci noć ilustracija

Vatrogasci su za četiri minuta bili na terenu, a ustanovljeno je da je požarom zahvaćena kompletna porodična kuća, kao i da ima povređenih lica.

Na licu mesta bila je ekipa Hitne pomoći, devet vatrogasaca-spasilaca i četiri vozila. Međutim, u kući od oko 80 metara kvadrata, 50 se pretvorilo u pepeo, kao i deo tavanskog prostora.

Prema prvim informacijama, pet osoba, dakle čitava porodica, je povređena i zbrinuta od strane ekipe Hitne pomoći. Međutim, kako tvrde lokalni medij Zdravo Pančevo,tužna vest stigla je danas, dva dana nakon požara.

Naime, otac koji je pokušao da iz plamena spase najstariju, petogodišnju ćerku, i pri tome završio sa teškim povredama, danas je izgubio bitku za život.

Petogodišnja devojčica je u teškom stanju zbog ozbiljnih opekotina koje je zadobila.

Majka je druge dve devojčice uspela da izvede iz kuće kroz prozor, dok je otac pokušao da izbavi treće dete koje je u trenutku požara navodno bilo u kupatilu.

On i devojčica zadobili su ozbiljne opekotine, a nakon ukazane lekarske pomoći u Pančevu, otac je hitno prebačen na Urgentni centar, a devojčica na Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj u Beogradu.

Prema izjavama članova porodice, oboje su juče bili u kritičnom stanju, a danas su najbliži obavešteni da je nesrećni čovek nažalost podlegao povredama.

Kako za Zdravo Pančevo izjavio major policije Željko Grujić, portparol Policijske uprave Pančevo, nakon likvidacije požara, izvršen je uviđaj po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva kako bi se utvrdio uzrok požara.