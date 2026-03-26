Muškarac M.L. stradao je u utorak požaru u Pančevu, ali je uspeo da spasi život petogodišnje ćerke, koja se nalazi u teškom stanju.

Vatrogasci su poziv dobili u utorak u 19.50 i za četiri minuta se stvorili ispred kuće u plamenu. Majka je dve mlađe ćerke uspela da izvede iz kuće u plamenu kroz prozor, dok je otac pokušao da izbavi treće dete koje je u trenutku požara navodno bilo u kupatilu. Nažalost, hrabri otac je danas podlegao povredama, dok se lekari i dalje bore za život devojčice.

"Utvrđeno je do je do požara najverovatnije došlo usled preopterećenja električnih instalacija u objektu, zagrevanja kablova i paljenja tavanice objekta koja je od trske i drugih lako zapaljivih materijala", rekao je major Željko Grujić, portparol Policijske uprave Pančevo.

Od kuće od oko 80 kvadrata, čak 50 kvadrata je "progutala" vatra, kao i deo tavanskog prostora.

Za Kurir se oglasila Ružica Novaković, tetka supruge stradalog M.L. Ona je rekla da povređena devojčica ima čak 80 odsto opekotina.

Kako je dodala, porodica je iznajmljivala kuću koja je izgorela.