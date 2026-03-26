Danas u stanu u kom je živeo na Paliluli, zatečen je mrtav Milomir Joksimović zvani Miša Omega.

Prve informacije ukazuju da je izvršio samoubistvo iz vatrenog oružija.

U razgovoru sa komšijama, kažu da je živeo sam, da je bio bolestan i da su ga slabo viđali.

O navedenom je obaveštena policija, koja je došla na lice mesta, i u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, telo pokojnog je poslato na sudsko-medicinsku obdukciju.

Milomir Joksimović rođen јe u Beogradu 1961. godine.

Sa suprugom je imao dva sina, koјi su, bilo kao vlasnici firmi ili članovi upravnih odbora, bili uključeni u porodične poslove, pisala je Politika ranije o Miši Omegi.

Pored matičnog "Omega komerca", po kome јe dobio nadimak, po sopstvenom priznanju, Јoksimović je direktno ili indirektno imao vlasnički udeo u čak 100 preduzeća. Zvali su ga "srpskim kraljem šljunka".

Miša Omega je govorio da živi u 1.000 kvadrata i da se svoga bogatstva ne stidi. Mladima je poručivao da ne beže iz Srbiјe. „Pri tom, ne želim da im budem idol”, skromno јe izјavio pre nekoliko godina za јedan beogradski nedeljnik.