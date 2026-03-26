Devojčica (5) koja je teško povređena u požaru u Pančevu i dalje se, kako Kurir saznaje, nalazi u izuzetno teškom stanju, a lekari su morali hitno da reaguju kako bi joj spasli život, međutim, borba i dalje traje.

Naime, dete je juče ponovo hitno operisano zbog same težine povreda.

- Devojčica je zadobila teške opekotine, a lekari su morali da naprave rezove na grudnom košu kako bi joj omogućili disanje, jer je koža usled opekotina postala tvrda poput oklopa. Ovakva intervencija se primenjuje kod najtežih opekotina - navodi izvor Kurira.

Podsetimo, do tragedije je došlo u Pančevu kada je izbio požar u kojem je devojčicin otac M.L. izgubio život, dok je ona zadobila teške povrede opasne po život.

Vatrena stihija zahvatila je objekat velikom brzinom, a prema prvim informacijama, nastradali muškarac nije uspeo da se izvuče iz plamena.

- Vatrogasci su poziv dobili u utorak u 19.50 i za četiri minuta se stvorili ispred kuće u plamenu. Majka je dve mlađe ćerke uspela da izvede iz kuće u plamenu kroz prozor, dok je otac pokušao da izbavi treće dete koje je u trenutku požara navodno bilo u kupatilu. Nažalost, hrabri otac je danas podlegao povredama - podseća izvor.