Misterija smrti Stele Savić za kojom se danima tragalo i čije je telo pronađeno 20. marta u ventilacionom otvoru jedne zgrade na Vračaru u Beogradu i dalje potresa javnost, najviše njene prijatelje koji žele da dođu do odgovora. Od dana kada se saznalo za njenu smrt počele su da kruže razne priče o njenom životu koji je bio i više nego intrigantan.

- Poznajem je od kada smo bili klinci, dakle kada smo imali po dvadesetak godina, živeli smo u istom kraju na Lekinom brdu, ulica do ulice. Zbog toga smo se i upoznali, družili smo se neko vreme, ja za nju i od nje nisam čuo već 30 godina, sve do sada. Sećam se da je bila odličan tatu majstor, zbog toga su kod nje dolazile i neke "face" kada smo bili klinci - rekao je Bane Bjelica, urednik štampanog izdanja Kurira, koji je inače i poznavao Stelu 90ih.

Kako kaže, Stela je bila pravi umetnik i ostavljala je snažan utisak na sve koji su imali priliku da je upoznaju i sarađuju s njom.

- Ona je bila onako, zanimljivija od ostalih. Štrčala je na neki način, isticala se i bila je drugačija. Ja sam u to vreme već postajao novinar, uradio sam i jednu reportažu sa njom u njenom stanu, žao mi je što sada nemam taj snimak. To je bilo objavljeno a nakon toga se ona pojavila i u "Biserima", pričam iz sećanja, prošlo je oko 33 ili 34 godina od tada - objasnio je Bjelica

Navodi da su im se putevi spontano razišli tokom godina i da je tek pre par dana opet čuo za nju zbog tragedije koja se dogodila.

"Ona je urbana legenda 90-tih"

- Poznavao sam Stelu, ona je bila jedna vrsta urbanih legendi koja je nastajala tih 90-tih godina u Beogradu. Gde god bi se dešavalo nešto značajnije, Stela bi bila tu. Ja sam u jednom periodu imao detektivsku agenciju, mislim da je ona došla tu jednom ili dvaput povodom nekih pitanja. Bila je veoma radoznala, i sada se sećam kako je bila obučena kada je došla jednom prilikom, imala je crvenu suknju od somota na sebi - istakao je za Kurir televiziju Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

Kako kaže, ona je uvek bila obučena na način na koji bi njena ličnost mogla da dođe do izražaja.

- Momci koji su voleli da se tetoviraju takođe su je cenili. Nema muškarca ili žene koji su ozbiljno voleli tetovaže i koji ih sada vole a da nisu prošli kroz njene ruke. Mi koji smo je poznavali smo mislili da je ona tu negde ali se nažalost dogodila tragedija koja se dogodila. Ja sam prošao pored otvora gde je njeno telo pronađeno - rekao je on.

Nelogičnosti u slučaju

Spasić smatra da bi u otvor u kom je njeno telo pronađeno mogli da upadnu pas ili mačka ali čovek ne.

- Istraga će sigurno odgovoriti na mnoga pitanja, trenutno su u zemlji isto aktivni slučajevi koji su takođe misterija. U ostalim ima elemenata da se vodi istraga ali je problem što ima detalja koji se ne poklapaju ili nisu pronađeni. Stelina situacija zaista predstavlja pravu misteriju - navodi Spasić.

- Koliko god da se vodi rasprava i polemika o tome kakav način života je Stela vodila poslednjih godina, da li je ona koristila bilo šta, nebitno je jer ja prosto ne mogu da verujem da takva osoba uđe u takav otvor kako bi uradila bilo šta. Smatram da bi pre moglo da se kaže da je ona tu uvučena. U svakom slučaju ova misterija može biti rešena, taj obdukcioni nalaz će pokazati da li je na njoj bilo povreda, takođe se mogu pregledati i kamere iz okolnih zgrada, tu je puno zgrada koje imaju kamere - kaže on

Spasić ističe i da sigurno postoji mogućnost da se preko kamera vidi kako je Stela dospela u ventilacioni otvor kao i da se utvrdi njeno kretanje, što bi bilo ključno u rasvetljavanju slučaja.

- Ovde mi nije jasno i ako je upala u tu rupu,kako i zašto je ona umrla tu, žena bi sigurno zvala u pomoć a to ne bi radila 5 minuta već satima i neko bi valjda čuo jer je to prometno mesto. Ljudi prolaze tu, sigurno je neko išao do prodavnice. Ona je živela jedan buran i interesantan život ali kao što vidimo ličnosti koje žive takve živote uvek završe na način koji predstavlja neku misteriju - objasnio je Spasić.

