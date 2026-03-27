Slušaj vest

Na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Saduuhapšena su tri lica N. S, D. K. i I. Š. zbog sumnje da su izvršili produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da su udruženju građana "ARTI", u kojem su osumnjičeni N. S, D. K. i I. Š. bili odgovorna lica – zastupnici, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada i AP Vojvodine, za realizaciju dvadeset projekata u ukupnom iznosu od 6.230.000 dinara - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Utvrđeno je da postoje sumnje da aktivnosti na projektima nisu sprovedene, kao ni na projektima pod nazivom "Sportska demencija, kako je prepoznati i lečiti" i "Nasilje nije rešenje".

- Utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni, iskorišćavanjem položaja odgovornog lica, davaocima sredstava podnosili lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima su opisivali različite aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i dr.). Na taj način je Gradu Novom Sadu i AP Vojvodine naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 6.230.000 dinara - navodi se u saopštenju.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima N. S, D. K. i I. Š. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.