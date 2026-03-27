Tokom jutarnjih sati u Kragujevcu je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula, a više njih je povređeno.

Prema prvim informacijama, život je izgubio mladić N. T. (29), dok su povređeni prevezeni u Klinički centar.

- Udes se dogodio oko pola sedam, sudarila su se tri vozila. Jedno lice je nastradalo, a povređeni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u bolnicu. Stepen povreda za sada nije poznat - kaže jedan od očevidaca.

Saobraćajna nesreća u Kragujevcu Foto: RINA

- Došlo je do žestog sudara tri vozila. Automobili su poprilično smrskani, a jedno vozilo od siline udara završilo je zakucano u ogradu porodične kuće - kaže očevidac.

 Na fotografiji sa lica mesta vidi se jedno vozilo koje je poprilično oštećeno i od siline udara nabačeno ja na ogradu porodične kuće.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove nezgode.

Kurir.rs/Rina

