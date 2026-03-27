Pored tela biznismena pronađen je pištolj, a dok se čekaju zvanični rezultati obdukcije koji treba da potvrde da li je reč o samoubistvu, stanari zgrade u kojoj je Joksimović boravio iznose potresne detalje o njegovim poslednjim danima.

"Nismo ga videli godinu dana"

Iako je nekada bio jedan od najmoćnijih ljudi u zemlji, Miša Omega je poslednje godine proveo gotovo nevidljiv za svoju okolinu. Komšije ističu da su ga viđali izuzetno retko, a jedan od stanara tvrdi da biznismena nije sreo više od godinu dana.

- Bio je teško bolestan i potpuno povučen. Živeo je sam, a poslednji put sam ga video pre sigurno godinu dana. Nismo ni znali da je u stanu - kaže jedan od komšija.

Miša Omega Foto: Goran Sivački

Pucanj odjeknuo hodnicima

Najveću uznemirenost među stanarima izazvao je zvuk vatrenog oružja koji je prethodio stravičnom otkriću. Prema nezvaničnim saznanjima sa lica mesta, u zgradi se čuo pucanj koji je alarmirao prisutne.

Stanari priznaju da su, čuvši hitac, prvo pomislili da je reč o likvidaciji.

- Uplašili smo se da nije ubistvo. Odmah nam je prošlo kroz glavu da je neko upao u stan - navode preplašeni susedi.

Od "kralja privatizacije" do osame

Podsetimo, Milomir Joksimović je tokom devedesetih i dvehiljaditih godina važio za "kralja privatizacije".

Nadimak je dobio po svojoj firmi "Omega", a pod svojom kontrolom imao je desetine preduzeća - od trgovinskih lanaca i građevinskih firmi do kultnih beogradskih hotela i restorana.

Ipak, poslednje godine života proveo je daleko od sjaja moći, boreći se sa narušenim zdravljem u stanu na Paliluli, gde je njegova životna priča juče tragično okončana.

Policija i tužilaštvo nastavljaju istragu kako bi se otklonile sve sumnje o okolnostima smrti.