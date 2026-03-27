U Zrenjaninu je uhapšen muškarac zbog sumnje da je proizvodio amfetamin i marihuanu.
Hronika
UHAPŠEN DILER U ZRENJANINU: Policija pronašla 50 grama droge kod njega
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su Z. P. (42) iz Novog Bečeja, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je u automobilu Z. P. pronašla više paketića sa ukupno oko 30 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin, oko 20 grama sasušene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i digitalnu vagu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.
Reaguj
Komentariši