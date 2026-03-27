Jedna osoba je poginula, a dve su povređene u teškom udesu jutros u Kragujevcu, potvrđeno je iz Policijske uprave.
MLADIĆ (29) POGINUO, AUTO ZAVRŠIO NA OGRADI KUĆE! Stravični detalji saobraćajne nesreće u Kragujevcu (FOTO)
Slušaj vest
Na licu mesta smrtno je stradao mladić N.T. (29).
Povređene je hitna pomoć prevezla u UKC Kragujevac.
Saobraćajna nesreća u Kragujevcu Foto: RINA
Vidi galeriju
Nesreća se dogodila jutros oko 6:30 časova u ulici Jovana Ristića. Učestvovala su tri putnička vozila, od kojih je jedno, od siline udara, završilo na ogradi porodične kuće.
Saobraćaj se na tom delu odvijao usporeno dok je trajao uviđaj. Utvrđuju se okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nesreće.
Reaguj
Komentariši