Muškarca koji je u pokušaju da pređe reku Drinu kod malozvorničkog sela Brasina, na granici Srbije i Bosne i Hercegovine (BiH), ostao ''zarobljen'' na rečnom ostrvu spasili su pripadnici specijalističkоg tima za rad i spasavanje na vodi Odeljenja za vandredne situacije iz Šapca. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o migrantu koji je želeo da se domogne leve obale reke i ilegalno pređe u susednu BiH, a akcija je juče počela oko 17 i 30 i trajala do 20 časova.

Foto: T. Ilić

Spasavanje su otežavali loše vreme i mrak, ali je uspešno izvedena. Najpre su bili angažovani vatrogasci-spasioci i policija, ali su pošto je u pitanju rad na reci morao da bude uključen i specijalizovani tim od pet članova koji su do mesta gde se muškarac nalazio došli čamcem da bi ga potom prebacili na obalu. Spaseni muškarac je lekarski zbrinut u malozvorničkom Domu zdravlja, a policija će utvrditi kako se i zašto našao u reci koja je za mnoge migrante bila kobna. Inače, reku je, saznajemo, prelazila grupa od više migranata, ali je ovaj ostao ''zaglavljen''.