VELIKA DRAMA NA DRINI, ČOVEK OSTAO ZAROBLJEN NA OSTRVCETU: Na terenu sve spasilačke službe, lavovska borba da se spasi život
Muškarca koji je u pokušaju da pređe reku Drinu kod malozvorničkog sela Brasina, na granici Srbije i Bosne i Hercegovine (BiH), ostao ''zarobljen'' na rečnom ostrvu spasili su pripadnici specijalističkоg tima za rad i spasavanje na vodi Odeljenja za vandredne situacije iz Šapca. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o migrantu koji je želeo da se domogne leve obale reke i ilegalno pređe u susednu BiH, a akcija je juče počela oko 17 i 30 i trajala do 20 časova.
Spasavanje su otežavali loše vreme i mrak, ali je uspešno izvedena. Najpre su bili angažovani vatrogasci-spasioci i policija, ali su pošto je u pitanju rad na reci morao da bude uključen i specijalizovani tim od pet članova koji su do mesta gde se muškarac nalazio došli čamcem da bi ga potom prebacili na obalu. Spaseni muškarac je lekarski zbrinut u malozvorničkom Domu zdravlja, a policija će utvrditi kako se i zašto našao u reci koja je za mnoge migrante bila kobna. Inače, reku je, saznajemo, prelazila grupa od više migranata, ali je ovaj ostao ''zaglavljen''.
Podsetimo, u januaru je na gradskom i islamskom groblju u Loznici otkriveno 28 nadgrobnih spomenika za migrante i izbeglice koje su živote izgubili u Drini od 2017. do 2025. godine. Prosečna starost onih koji su se utopili je 23 godine. Među poznatim žrtvama najmlađa je devetomesečna beba Lana koja se 2024. utopila u Drini zajedno sa roditeljima. Muškarac kod Brasine imao je sreće da ne bude još jedna žrtva ćudljive reke.