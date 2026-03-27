Muškarca koji je u pokušaju da pređe reku Drinu kod malozvorničkog sela Brasina, na granici Srbije i Bosne i Hercegovine (BiH), ostao ''zarobljen'' na rečnom ostrvu spasili su pripadnici specijalističkоg tima za rad i spasavanje na vodi Odeljenja za vandredne situacije iz Šapca. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o migrantu koji je želeo da se domogne leve obale reke i ilegalno pređe u susednu BiH, a akcija je juče počela oko 17 i 30 i trajala do 20 časova.

Spasavanje su otežavali loše vreme i mrak, ali je uspešno izvedena. Najpre su bili angažovani vatrogasci-spasioci i policija, ali su pošto je u pitanju rad na reci morao da bude uključen i specijalizovani tim od pet članova koji su do mesta gde se muškarac nalazio došli čamcem da bi ga potom prebacili na obalu. Spaseni muškarac je lekarski zbrinut u malozvorničkom Domu zdravlja, a policija će utvrditi kako se i zašto našao u reci koja je za mnoge migrante bila kobna. Inače, reku je, saznajemo, prelazila grupa od više migranata, ali je ovaj ostao ''zaglavljen''.

Podsetimo, u januaru je na gradskom i islamskom groblju u Loznici otkriveno 28 nadgrobnih spomenika za migrante i izbeglice koje su živote izgubili u Drini od 2017. do 2025. godine. Prosečna starost onih koji su se utopili je 23 godine. Među poznatim žrtvama najmlađa je devetomesečna beba Lana koja se 2024. utopila u Drini zajedno sa roditeljima. Muškarac kod Brasine imao je sreće da ne bude još jedna žrtva ćudljive reke.

Ne propustiteHronikaMLADIĆ (29) POGINUO, AUTO ZAVRŠIO NA OGRADI KUĆE! Stravični detalji saobraćajne nesreće u Kragujevcu (FOTO)
Hronika"LEKARI SU SE CELU NOĆ BORILI ZA ŽIVOT, NAPRAVILI SU REZ NA GRUDNOM KOŠU" Devojčica koju je otac spasio iz požara pa potom preminuo hitno operisana!
HronikaKAŽNJEN VOZAČ ELEKTRIČNOG TROTINETA Policija uputila važan apel: Vožnja nije igra!
HronikaPOSLEDNJI DANI MIŠE OMEGE: Čuveni biznismen živeo u izolaciji, komšije ga nisu videle godinu dana! Potresni detalji njegove smrti: Nismo ni znali da je tu...
