Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju okrivljenog B.C. (59) zbog sumnje da je u sredu, u liftu stambene zgrade na teritoriji Zemuna, izvršio krivično delo polno uznemiravanje maloletne osobe.

- Na saslušanju pred javnim tužiocem okrivljeni je negirao izvršenje krivičnog dela. Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi da utiče na oštećenu i da će, zbog svoje već dijagnostifikovane duševne poremećenosti ponoviti krivično delo, Treće osnovno javnog tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog nadležnom sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana - navodi se u saopštenju tužilaštva.