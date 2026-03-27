Pripadnici beogradske policije tragaju za dvojicom napadača koji su u utorak, usred dana, fizički napali i povredili muškarca (38) u naselju Čukarica.

Incident se dogodio juče oko 13 časova u Repiškoj ulici, kada su dvojica nepoznatih napadača presrela muškarca O. T. (40).

Prema nezvaničnim informacijama, napad se odigrao u prolazu između stambenih zgrada, što ukazuje na to da su napadači verovatno poznavali kretanje žrtvu ili iskoristili nepreglednost terena.

Tokom sukoba, napadači su koristili hladno oružje i tupi predmet. Jedno lice bilo je naoružano drvenom palicom, kojom je pokušalo da savlada žrtvu. Drugi napadač je upotrebio nož, nanoseći O. T. ubodnu ranu u predelu noge.

Povređeni muškarac je odmah prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana neophodna lekarska pomoć. Nakon detaljnih pregleda, dežurni lekari su konstatovali da je reč o lakim telesnim povredama, te on nije životno ugrožen.