U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije viših javnih tužilaštava u Novom Sadu i Kraljevu, u više odvojenih akcija, uhapsili su pet osoba zbog koruptivnih krivičnih dela.

Uhapšeni su Č. P. (55), državljanin Irske, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita, V. Đ. (65) iz Raške, zbog sumnje da je izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja, kao i N. S. (33), D. K. (42) i I. Š. (41), s područja Novog Sada, osumnjičeni za krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Foto: screenshot MUP Srbije

Č. P. je, kako se sumnja, u prostorijama Policijske uprave u Subotici ovlašćenim službenim licima ponudio mito u cilju prekidanja službene radnje koju su službena lica vršila.

Sumnja se da je V. Đ., kao matičar matičnog područja Raška, mimo zakonskih procedura, uz novčanu naknadu, nezakonito upisala jednu osobu u Matične knjige rođenih, dok je u drugom slučaju bez fizičkog prisustva lica izdala lična dokumenta i za tu uslugu, takođe, primila novac.

N. S., D. K. i I. Š. uhapšeni su u okviru aktivnosti na otkrivanju krivičnih dela nastalih od strane odgovornih lica u udruženjima građana čiji je rad po projektima finansiran od strane gradskih uprava Grada Novog Sada, a u kojima je, kako se sumnja, dolazilo do nenamenskog trošenja sredstava iz gradskog budžeta.

Korupcija hapšenje Izvor: Mup Srbije

Sumnja se da su oni, u periodu od 2021. do 2024. godine, nenamenski potrošili sredstva isplaćena od gradskih uprava Grada Novog Sada u ukupnom iznosu od 6.200.000 dinara, a da pri tome nisu realizovali ugovorom preuzete obaveze udruženja građana čiji su zakonski zastupnici.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnim tužilaštvima.