Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je odredio zadržavanje u trajanju od 48 sati prema M.L. (40) zbog sumnje da je 13. marta u večernjim satima prebio francuskog državljanina u blizini Beton hale u Beogradu, kao i G. K. (31) zbog sumnje da mu je pomogao posle napada.

- Sumnja se da je osumnjičeni M.L. izvršio krivično delo teška telesna povreda i krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, dok je osumnjičenom G.K. stavljeno na teret krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela - navodi se u saopštenju Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako se dodaje, osumnjičeni su danas saslušani na okolnost krivičnih dela koja su im stavljena na teret kojom prilikom osumnjičeni M.L. nije želeo da iznosi odbranu, niti da odgovara na pitanje tužilaštva, dok je G.K. izneo odbranu.

- Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora u odnosu na oba osumnjičena. U daljem toku postupka javni tužilac će preduzeti sve potrebne radnje u cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju - navodi se u saopštenju.