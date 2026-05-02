U popodnevnim satima 26. maja 2024. godine, u beogradskom naselju Braće Jerković na Voždovcu dogodila se tragedija koja je potresla javnost.

Đorđe Mijatović, brat potpredsednika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i poznat kao porodičan i miran čovek, nasmrt je pretučen dok je pokušavao da zaštiti svog maloletnog sina od maltretiranja starijih maloletnika u parku. Izašao je iz zgrade s namerom da zaustavi nasilje, ali se situacija brzo pretvorila u kobni sukob.

Mijatović je zadobio više udaraca u glavu tokom napada koji su izvršili maloletni napadači, tada stari 16 i 17 godina, koji su već duže vreme pravili probleme u kraju. Iako je uspeo da se povuče do svoje zgrade, iznenada mu je pozlilo i pao je na beton. Nakon toga hitno je prevezen u Urgentni centar u Beogradu, gde je ubrzo preminuo, uprkos naporima lekara da mu spasu život.

Brutalni napad na oca dok je štitio sina

Samo dan pre tragičnog incidenta, huligani su lomili klupe i pretili jednom građaninu koji ih je zamolio da prestanu. Građanin je odmah prijavio slučaj policiji koja je izašla na lice mesta i razgovarala sa maloletnicima, ali ih, kako stanari navode, nije legitimisala. Tog dana, napali su i Mijatovićevog sina, što je navelo Đorđa da izađe i pokuša da smiri situaciju. Nažalost, tada je brutalno pretučen.

Đorđe Mijatović je preminuo na reanimaciji. Lekari nisu uspeli da završe kompletnu dijagnostiku pre nego što je nastupila smrt. Prema nezvaničnim saznanjima, obdukcija je pokazala da je zadobio šest udaraca u glavu, od kojih je jedan bio u predelu slepočnice. Upravo taj udarac izazvao je pucanje lobanje, što je dovelo do epileptičkog napada i infarkta.

Poznanik porodice opisao je tada detalje tragičnog događaja:

- Huligani su dečaku od desetak godina uzeli loptu i šutnuli je. Dečak je otišao kod oca i požalio se nakon čega je Mijatović sišao i rekao im da ostave dečaka na miru. Tada su se huligani zaleteli i počeli da ga neprestano udaraju - skakali su mu po glavi i šutirali ga. Od toga mu je naprsla lobanja, a hteli su čak da ga povrede i bakljom.

Policija je odmah obavila uviđaj i izuzela snimke sa brojnih sigurnosnih kamera u tom delu grada. U javnost je procurio i jedan snimak na kojem se čuju udarci, što je dodatno uznemirilo građane.

Jedan od osumnjičenih je ubrzo uhapšen, dok se drugi predao policiji nekoliko sati kasnije.

Maloletnicima preti 10 godina zatvora

Odeljenje za maloletnike Višeg javnog tužilaštvo u Beogradu podnelo je 2024. godine Veću za maloletnike Višeg suda u Beogradu predlog za izricanje krivične sankcije prema dvojici maloletnih lica od 16 godina zbog krivičnog dela Teško ubistvo u saizvršilaštvu, izvršeno 26. maja 2024. godine na štetu Đorđe Mijatovića.

