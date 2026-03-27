Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje ekološkog kriminala i Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave u Šapcu, u saradnji sa republičkom vodnom, šumarskom i lovnom inspekcijom, Inspekcijom za zaštitu životne sredine i službenicima Zavoda za zaštitu prirode, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici, uhapsili su P. D. (70) iz Loznice zbog sumnje da je izvršio više krivičnih dela protiv životne sredine.

Osumnjičeni je, u periodu od 2022. do marta 2026. godine, bez dozvola nadležnih organa organizovao eksploataciju mineralnih sirovina peska i šljunka u priobalju reke Drine i Jadar, u mestu Lešnica. Zatim je, kako se sumnja, suprotno rešenjima republičke vodne inspekcije o zabrani iskopavanja, stavio u pogon postrojenje za separaciju mineralnih sirovina peska i šljunka čime je napravio više veštačkih akumulacija ispunjenih vodom i na taj način, u geološkom smislu, oštetio životnu sredinu.

Nelegalno kopao pesak i šljunak Foto: MUP Srbiije

Sumnja se i da je bez dozvole nadležnih organa uskladištio oko 1.000 litara prerađenog ulja u neposrednoj blizini reke Jadar.