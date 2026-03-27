Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave u Somboru i Upravom carina, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru, podneće krivičnu prijavu protiv M. P. (40) iz Surdulice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Osumnjičeni iz Surdulice uhvaćen sa 5.260 paklica cigareta Foto: Mup

Policija je na Graničnom prelazu Bački Breg, na izlazu iz Srbije, u teretnom vozilu marke „iveco daily“ kojim je upravljao osumnjičeni pronašla 5.260 paklica cigareta bez akciznih markica, na koji način je budžet Republike Srbije oštećen za oko 2.067.180 dinara.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaUHAPŠENA DVOJICA ZBOG NAPADA NA FRANCUZA KOD BETON HALE: Evo kako su se branili na saslušanju u tužilaštvu
img-20210523-122736.jpg
HronikaUHAPŠEN DILER U ZRENJANINU: Policija pronašla 50 grama droge kod njega
IMG_20260304_202235.jpg
HronikaPIJAN DOŠAO NA VRATA BIVŠE SUPRUGE I PRETIO DA ĆE DA JE UBIJE: Policija odmah reagovala i uhapsila nasilnika, evo kako se branio u tužilaštvu
455.jpg
HronikaUŽAS U ZEMUNU: Muškarac (59) uhapšen zbog polnog uznemiravanja maloletne osobe u liftu zgrade!
Zemun, pucnjava Hapšenje