Policija je na Bačkom Bregu zaplenila 5.260 paklica cigareta, čime je budžet Srbije oštećen za više od 2 miliona dinara.
Hronika
MUŠKARAC UHVAĆEN NA BAČKOM BREGU SA 5.260 PAKLICA CIGARETA: Budžet Republike Srbije oštećen za više od 2 miliona dinara (FOTO)
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave u Somboru i Upravom carina, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru, podneće krivičnu prijavu protiv M. P. (40) iz Surdulice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
Osumnjičeni iz Surdulice uhvaćen sa 5.260 paklica cigareta Foto: Mup
Vidi galeriju
Policija je na Graničnom prelazu Bački Breg, na izlazu iz Srbije, u teretnom vozilu marke „iveco daily“ kojim je upravljao osumnjičeni pronašla 5.260 paklica cigareta bez akciznih markica, na koji način je budžet Republike Srbije oštećen za oko 2.067.180 dinara.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši