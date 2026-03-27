On je sa prijateljem došao tamo kako bi identifikovali telo tragično preminule prijateljice.

Kako nije imala žive članove porodice, za njenu sahranu pobrinuće se prijatelji, na prvom mestu Kristijan i izvesni Miša.

- Nalazim se u kapeli. Došli smo da identifikujemo Stelu konačno. Danas plaćamo sve račune, evo ga novac. Tu su sve izjave, njen pasoš... Tu smo izabrali i opremu. Otišao je Miša, pošto ja ne želim Stelu da vidim onako kako nije rođena - lepa, ponosna, živa. On će je prepoznati i neka mu ostane ta slika, jer on je to i tražio, ja ne mogu, hoću da je zapamtim onakvom kakva je bila. Kad ovo završimo, prebacuju je na groblje i ona će biti sahranjena. Ja i Miša, čovek koji je najviše voleo u muško-ženskim odnosima. Mnogi su pomogli, ističem Natašu, njenu prijateljicu. Sahranjujemo je onako kako treba, ljudski i humano - rekao je Kristijan.

Misteriozna smrt

Telo Stele Savić, podsetimo, pronađeno je u ventilacionom otvoru a njene prijatelje danima muče pitanja da li je ono doneto tamo, da li je u pitanju ubistvo ili samoubistvo i da li je slučajno upala u otvor ili je namerno ušla u mali ograđeni prostor.

Pojedini od prijatelji pokojne Stele, koji je dobro poznaju, sada imaju određene sumnje, koje su stvorili na osnovu toga što su dobro upoznati sa stanjem u kom je bila pred smrt.

- Slučajno upadanje u taj prostor je nemoguće, to se ne dovodi u pitanje, ali da li je moguće da je Stela sama ušla u ventilacioni otvor i na istom mestu preminula, i te kako jeste. Ona je nama bila jako draga, ali istina je da je imala probleme sa porocima. Pritom, građa joj je takva da je to moguće, ona je jako sitna i mršava bila, mogla je bez problema da se uvuče tamo. Stela se sve do smrti lečila od zavisnosti, ali iza nje su dva bezuspešna pokušaja lečenja. Moguće je da je poklela, pozvala nekoga, on joj je ostavio kesicu na tom mestu. Stela je verovatno krizirala, ušla u otvor, uzela i na istom mestu ostala - objašnjava prijatelj tatu umetnice, koji je želeo da ostane anoniman široj javnosti, ističući da je gotovo siguran da nije želela sebi da oduzme život, već da je u pitanju nesrećan slučaj: