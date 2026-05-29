Serija brutalnih zločina koji su u novijoj istoriji potresli Srbiju ostavila je iza sebe ne samo tragične posledice po porodice i zajednice, već i trajna pitanja na koja društvo i dalje nema jasne odgovore. Od masakra u Velikoj Ivanči, preko pucnjave u školi na Vračaru, do krvavih pohoda u selima i porodičnih tragedija, ovi događaji ogolili su slabosti sistema, ali i duboke društvene probleme koji stoje iza nasilja.

Masakr u Velikoj Ivanči

Jedan od najmasovnijih pojedinačnih zločina u modernoj istoriji Srbije dogodio se 9. aprila 2013. godine u selu Velika Ivanča kod Mladenovca, kada je Ljubiša Bogdanović ubio 13 ljudi, među kojima su bili njegovi najbliži, sin, majka i ostali članovi lokalne zajednice. Prema zvaničnim podacima, žrtve su bili muškarci, žene, pa čak i dvogodišnje dete, a počinilac je nakon ubistava izvršio samoubistvo.

Ubrzo nakon ovog strašnog masakra, pojavili su se detalji o porodičnoj istoriji duševnih bolesti kod Ljubiše Bogdanovića, o kojoj se do tada malo govorilo. Iako Ljubiša nikada nije bio na psihijatrijskom lečenju, neki članovi njegove porodice su to prošli. Komšije su otkrile da je njegov stric lečen u duševnoj bolnici, gde je i preminuo, dok je unuk drugog strica takođe bio pod medicinskim nadzorom.

Meštani su dodali da je Ljubišin otac počinio samoubistvo vešanjem kada je Ljubiša imao samo sedam godina, a isti tragični kraj doživeo je i njegov deda. Takođe, jedna žena iz šire porodice izvršila je samoubistvo skokom u bunar, za šta mediji daju različite informacije – jedni tvrde da je reč o Ljubišinoj baki, dok drugi navode da se radi o snajki njegovog bratanca.

3. maj 2023. - Dan koji je zauvek promenio Srbiju

Jedan od najsurovijih zločina u modernoj Srbiji desio se 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u beogradskom Vračaru, kada je 13‑godišnji učenik ušao u učionice i hodnik noseći pištolj koji je uzeo iz očevog sefa sa oružjem. On je prvo pucao u radnika obezbeđenja, a potom u đake i nastavnicu, usmrćujući na licu mesta osmoro učenika i radnika škole, dok je nekoliko učenika i jedan nastavnik ranjeno.

Tokom napada, maloletnik je prelazio školskim hodnicima, menjao okvire sa municijom i nastavio da puca u enterijeru i učionicama, gde su se nalazili učenici i osoblje. On je čak poneo i Molotovljev koktel, ali ga nije upotrebio. Nakon što je ispalio više hitaca, pozvao je policiju i mirno se predao u dvorištu škole.

Zločin je bio pažljivo isplaniran, policija je utvrdila da je napad pripreman mesec dana, sa spiskom odabranih meta i mapom učionica. Motiv i dalje ostaje nejasan, ali je ovaj napad duboko potresao društvo, jer se radi o retkom slučaju masovne pucnjave u školskom okruženju u Srbiji.

Napadač je zbog svoje starosti (ispod 14 godina) izvan krivične odgovornosti i upućen je na psihijatrijsko lečenje, dok su protiv njegovih roditelja pokrenute krivične prijave zbog zanemarivanja i nesigurnog čuvanja oružja. Postupci su i dalje u toku, a javnost s velikim interesovanjem prati tok suđenja.

Masovno ubistvo u Duboni i Malom Orašju

U maju 2023. godine Srbija je suočena sa jednim od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji, kada je u selima Dubona i Malo Orašje došlo do masovnog ubistva u kojem je stradalo više mladih ljudi, dok je više njih ranjeno. Napadač, Uroš Blažić, otvorio je vatru iz automatskog oružja na grupe ljudi koje su se nalazile na otvorenom, ispred kuća i na mestima okupljanja. Napad se odigrao iznenada, bez jasnog upozorenja, a žrtve su uglavnom bili mladi koji su se družili, što je dodatno pojačalo šok i tugu u javnosti. U kratkom vremenskom periodu, više porodica ostalo je bez svojih najmilijih, dok su čitave zajednice bile pogođene razmerama tragedije.

Tokom napada, osumnjičeni se kretao između više lokacija, pucajući na ljude koje je zatekao, bez očiglednog obrasca ili unapred određenih meta. Upravo ta nasumičnost izazvala je poseban strah, jer je pokazala da su žrtve bile slučajne, a nasilje potpuno nepredvidivo. Nakon krvavog pohoda, usledila je velika policijska potraga u koju je bio uključen značajan broj pripadnika bezbednosnih snaga. Posle višesatne akcije, napadač je pronađen i uhapšen, čime je okončana neposredna opasnost, ali su posledice zločina već bile duboko urezane u društvo.

Uroš Blažić osuđen je na samo 20 godina zatvora za ubistvo devet osoba i ranjavanje više njih, pošto u momentu izvršenja masovnog ubistva nije imao napunjenu 21 godinu, na njega se odnosi odredba kojom se on tretira kao mlađe punoletno lice, stoga, ne može biti osuđen na kaznu zatvora veću od 20 godina.

Jezivo ubistvo Nevene P. u Ripnju

U aprilu 2023. godine javnost je ostala zatečena zbog brutalnog ubistva 16‑godišnje Nevene P. iz Ripnja, koju je Stojan Ilić nagovorio da izađe iz kuće i potom odvezao na izolovanu lokaciju, gde ju je ubio. Nakon zločina, napadač se vratio u dom, nasilno se obračunao sa članovima njene porodice i pokušao da ih povredi. Ovaj slučaj je šokirao zemlju zbog mete, tinejdžerke, i beskrupulozne brutalnosti počinioca.

Apelacioni sud u Beogradu osudio je Stojana Ilića na kaznu doživotnog zatvora i pravda je tako zadovoljena najstrožom kaznom predviđenom zakonom.

Masakr u Jabukovcu

Jedan od najjezivijih masakara u istoriji Srbije desio se 2007. godine u selu Jabukovac kod Negotina, kada je Nikola Radosavljević ubio devetoro svojih komšija i rođaka. Radosavljević, verujući da je pod okriljem vlaške magije, 27. jula 2007. godine je prvo u porodičnoj kući oko 17 sati pretukao suprugu Jelenu, a zatim je pokušao da izvrši samoubistvo skokom u bunar. Međutim, tada ga je sigurne smrti spasio komšija, a on je tada ni manje ni više uzeo pušku i počeo da seje smrt po Jabukovcu.

Motiv ovog brutalnog napada bio je vezan za verovanje u “vlašku magiju”, a masakr je ostavio lokalnu zajednicu u dugotrajnoj traumi. Počinioc je uzeo devet života u svom rodnom selu, i šest kuća zavio u crno, narušivši osećaj bezbednosti u maloj zajednici i pokrenuvši rasprave o ekstremnim oblicima nasilja koji mogu proizaći iz sujeverja i ličnih frustracija.

Zločin Alije Balijagića

Još jedan slučaj koji je potresao javnost bio je zločin Alije Balijagića, koji je 2024. godine u selu Sokolac pucao i ubio svog brata i sestru, a zatim pobegao i izazvao dugotrajnu policijsku potragu. Kada je na kraju pronađen i uhapšen blizu Priboja, istraga je otkrila da je reč o svirepom, porodičnom obračunu. Scena koja je dodatno uznemirila javnost ne samo zbog samog čina, već i zbog činjenice koliko su ljudi neposredno pogođeni tragedijom koja uključuje bliske rođake.

On je na suđenju rekao da je brata i sestru Jovana i Milenku Madžgalj ne bi ubio da ga nisu isprovocirali, dodajući da je u pravcu sestre drugi hitac iz puške ispalio iz humanih razloga, da se ne muči. Alija Balijagić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva brata i sestre.

