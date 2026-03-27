U toku je akcija spasavanja muškarca koji je pao sa Pupinovog mosta.

Prema prvim informacijama, muškarac je pozvao Hitnu pomoć i rekao da se osvestio ispod mosta, ali da ne može da se pomeri i da ne prepoznaje ništa oko sebe, te da ne može da kaže koji je most u pitanju.

- Posle toga je zvao policiju i bio sa njima na vezi kako bi pokušali da ga lociraju. Lociran je ispod Pupinovog mosta sa zemunske strane. Kada su Hitna pomoć i policija izašli na lice mesta, videli su da se nalazi na nepristupačnom delu obale, te su morali da pozovu i vatrogasce-spasioce - objašnjava izvor.

Muškarac je, prema prvim saznanjima, hitne službe pozvao nešto posle 16 sati, a akcija spasavanja i dalje traje.

Kurir.rs/Telegraf

