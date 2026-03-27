Akcija spasavanja muškarca koji je pao sa Pupinovog mosta traje. Hitna pomoć i policija pokušavaju da ga lociraju ispod mosta.
MUŠKARAC PAO SA PUPINOVOG MOSTA, U TOKU AKCIJA SPASAVANJA: Dezorijentisan pozvao policiju, tvrdi da ne prepoznaje ništa oko sebe
U toku je akcija spasavanja muškarca koji je pao sa Pupinovog mosta.
Prema prvim informacijama, muškarac je pozvao Hitnu pomoć i rekao da se osvestio ispod mosta, ali da ne može da se pomeri i da ne prepoznaje ništa oko sebe, te da ne može da kaže koji je most u pitanju.
- Posle toga je zvao policiju i bio sa njima na vezi kako bi pokušali da ga lociraju. Lociran je ispod Pupinovog mosta sa zemunske strane. Kada su Hitna pomoć i policija izašli na lice mesta, videli su da se nalazi na nepristupačnom delu obale, te su morali da pozovu i vatrogasce-spasioce - objašnjava izvor.
Muškarac je, prema prvim saznanjima, hitne službe pozvao nešto posle 16 sati, a akcija spasavanja i dalje traje.
Kurir.rs/Telegraf
