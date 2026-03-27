Nezavisni sindikat policije organizacija koja deluje na teritoriji cele Srbije donela je odluku o isključenju iz članstva i razrešenju sa svih rukovodećih funkcija Marijana Petrovića, dugogodišnjeg sindikalnog lidera i komandira Policijske stanice u Preševu. Ova odluka, kako je navedeno u zvaničnim dokumentima, obrazložena je osnovanim sumnjama u zloupotrebu službenog položaja i nenamensko raspolaganje poverenim sredstvima.

Petrović, koji je više od dvadeset godina obavljao funkciju predsednika sindikalne grupe i koordinacionog centra za Vranje i Pčinjski okrug, oglasio se putem društvenih mreža tvrdeći da je sam podneo neopozivu ostavku. U svojoj izjavi naglasio je da je tokom dugogodišnjeg rada postupao savesno i odgovorno, te da ne želi da učestvuje u, kako je naveo, „rasturanju i rasparčavanju organizacije koju je godinama gradio“.

- Od danas nisam više predsednik, niti član ovog sindikata. Svih ovih godina radio sam časno i pošteno. Ne želim da učestvujem u procesima koji vode urušavanju onoga što smo zajedno stvarali -naveo je Petrović.

Međutim, prema informacijama iz vrha Nezavisnog sindikata policije, Petrović nije samovoljno napustio organizaciju, već mu je izrečena najstroža disciplinska mera isključenje iz članstva. Redakcija Kurira je imala uvid u uvodni deo rešenja koje je donela Statutarna komisija sindikata, a u kojem se navodi da je protiv Petrovića vođen disciplinski postupak, nakon čega je utvrđeno postojanje nepravilnosti koje predstavljaju tešku povredu sindikalnih pravila.

Prema tom dokumentu, Petroviću je, osim isključenja, izrečena i zabrana daljeg sindikalnog delovanja. Kao ključni razlozi navedeni su zloupotreba položaja i povreda poverenja, što se u okviru sindikalnih struktura smatra posebno teškim prekršajem, imajući u vidu odgovornost koju nosi rukovodeća funkcija.

Ovim povodom oglasili su se i predstavnici sindikata, naglašavajući da su poštovanje zakona i internih akata osnovni principi delovanja organizacije.

- Na prvom mestu moramo da se pridržavamo zakona, posebno imajući u vidu da smo zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova i da služimo građanima. Kao sindikalna organizacija, dužni smo da poštujemo statut i pravilnike. Na nama je velika odgovornost prema policijskim službenicima, jer smo najbrojniji reprezentativni sindikat u okviru ministarstva. Svaki rukovodilac ima obavezu da se ponaša u skladu sa tim pravilima - rečeno nam je iz Nezavisnog sindikata policije.

Ovaj slučaj izazvao je značajnu pažnju, kako unutar policijskih struktura, tako i u široj javnosti, pre svega zbog činjenice da je Petrović bio dugogodišnje prepoznatljivo ime u sindikalnom organizovanju na jugu zemlje. U međuvremenu, iz sindikata poručuju da će nastaviti sa radom u skladu sa zakonom i svojim statutom, ističući da je očuvanje integriteta organizacije prioritet. Kako navode, svaki pojedinac, bez obzira na funkciju, mora snositi odgovornost ukoliko se utvrdi da je postupao suprotno pravilima i interesima članstva.

Inače, organizacija Nezavnisni sindkat policije broji 16.000 aktivnih članova.