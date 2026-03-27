Na današnji dan pre 23 godine likvidirane su vođe "zemunskog klana" Dušan Spasojević zvani Šiptar i Mile Luković zvani Kum. Ubijeni su u Meljaku 27. marta 2003, u sklopu policijske akcije "Sablja", samo 15 dana posle atentata na tadašnjeg premijera Zorana Đinđića. Njihovom eliminacijom "zemunski klan" je obezglavljen.

Prema zvaničnoj verziji, pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) dobili su dojavu da se Šiptar i Kum kriju u jednoj vikendici u Meljaku. Jedinica je odmah otišla tamo, a kada su dvojica muškaraca primećena da izlaze iz kuće, nekoliko puta su upozoreni da stanu, ali su se o to oglušili. Kada su SAJ-evci primetili da je automatska puška uperena prema njima, zapucali su. Prvo je ubijen Dušan Spasojević. Zatim su spazili Mileta Lukovića kako pokušava da aktivira bombu, pa su i njega likvidirali.

S vođama "zemunaca" u društvu bio je i Dejan Milenković Bagzi, koji je kasnije postao svedok-saradnik. On je uspeo da pobegne.

Međutim, taj slučaj je od starta bio obavijen velom misterije. Mnogi su verovali da vođe "zemunaca" nisu ubijene u Meljaku, već negde druge i da su potom njihova tela tamo doneta. Sumnju su izazivale modrice i podlivi na telima Šiptara i Kuma.

"Izmišljene su te priče da su oni negde uhapšeni, saslušani i ubijeni, pa doneti tamo ili da su dovedeni tamo, pa ubijeni. Komandant SAJ je osmislio akciju hapšenja: prvo su napravili jedan širi obruč u vikend-naselju, a potom je udarna ekipa SAJ borbenim vozilima krenula frontalno. Probili su dvorišnu kapiju i usmerili se ka pogrešnoj vikendici. Sve je eksplodiralo. Begunci su odmah shvatili o čemu je reč. Izbacili su torbe, iskočili kroz prozor i potrčali u dva pravca. Spasojević i Luković prema voćnjaku, a Bagzi na suprotnu stranu. Bagzi je protrčao pored borbenog vozila, uspeo da se domogne šipražja i pobegne. To će ostati večita misterija. Ljudi iz SAJ su shvatili šta se dogodilo, trče prema pravoj vikendici, Spasojević i Luković natrčavaju na širi obruč. Čuje se: 'Stoj, policija! Stoj, pucaću!'. A onda rafalna paljba. Postoji i snimak cele te akcije", rekao je svojevremeno nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Mile Novaković, koji je imao važnu ulogu i u akciji "Sablja".

Šiptaru i Kumu nije mnogo falilo da pobegnu kada je SAJ upao u pogrešno dvorište.

"Pa to je vikendica Lukovićevog ujaka, koji nam je i ispričao da ih je tu odveo. Zašto bismo ih, posle nekog navodnog mučenja, odveli i streljali u njegovoj vikendici?", pita Mile Novaković.

Ostalo je nepoznato i gde je novac za koji se verovalo da ga Šiptar i Kum imaju kod sebe.

O "slučaju Meljak" govorio je i nekadašnji obaveštajac Božidar Spasić.

"Govorilo se da su u vreme atentata na Đinđića imali torbu sa pet miliona maraka i oružjem. Bajke i priče da su ubijeni na jednom mestu, pa na drugom, to je lobi koji želi da zamaskira i predstavi ubistvo premijera u drugom obliku", rekao je Spasić.

On podseća da se nikad nije saznalo gde je završio novac koji su Spasojević i Luković nosili prilikom bekstva.

"Očigledno je da je bio sakriven i da je neko došao do njega. Taj deo nikada nije razjašnjen. Ono što je interesantno jeste da je nakon te likvidacije u Meljaku zapravo započeo i glavni rasplet akcije 'Sablja", ispričao je Spasić.

Međutim, likvidacijom vođa "zemunskog klana" izgubljeni su važni svedoci u istrazi ubistva premijera. Jer, upravo su Spasojević i Luković bili glavni osumnjičeni za organizaciju atentata na Đinđića.

Navodno je, kako su prenosi tada mediji, i tadašnji ministar policije Dušan Mihajlović, neposredno po saznanju za akciju SAJ u Meljaku rekao da je "on najnesrećniji što su njih dvojica mrtvi" jer bi, kako je istakao, "mogli da nam kažu šta je politička pozadina atentata".