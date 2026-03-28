POKUŠAO DA PROVALI U MESARU U STEPOJEVCU: Mučio se, mučio, pa pobegao - pogledajte neuspeli pokušaj razbojništva (VIDEO)
U petak ujutru došlo je do pokušaja obijanja jedne mesare u Stepojevcu kod Lazarevca.
Nepoznati muškarac je alatom pokušavao na silu da otvori ulazna vrata, a sve su zabeležile sigurnosne kamere.
Kada nije uspeo da provali, vratio se u automobil i otišao.
Slučaj je prijavljen policiji.
Ukoliko imate bilo kakve informacije o provalniku, možete pozvati policiju na broj 192.
